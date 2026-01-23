我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士近期傷兵魔咒纏身，才剛折損「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），陣中年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）也在今（23）日對決達拉斯獨行俠的比賽中驚傳傷退。所幸根據最新消息指出，庫明加的左膝傷勢並不嚴重，目前被列為「每日觀察」名單，讓不少勇士球迷鬆了一口氣。庫明加近期的運氣確實不佳，每當正要起飛時總會遭遇亂流。他在前一場對多倫多暴龍的比賽中才剛繳出10投7中、20分的優異表現；週五作客達拉斯，他延續火熱手感，上場沒多久就以3投3中的完美命中率攻下10分並外帶2次抄截。然而好景不常，他在一次攻防中遭遇左膝傷勢，隨即退場並宣布本場不再回歸。勇士最終也以115：123不敵獨行俠，吞下敗仗。根據《NBC Sports》灣區記者強森（Dalton Johnson）報導，庫明加的傷勢經檢查後確認「並不嚴重」。另據美媒《ClutchPoints》透露，他的狀態已被列為每日觀察，這意味著他甚至有機會在週日（25）或下週一（26日）對陣明尼蘇達灰狼的比賽中披掛上陣。不過，考量到庫明加近期深陷交易傳聞，加上他一心尋求離開金州，勇士球團或許會採取較為保守的策略。為了避免傷勢加劇影響其交易價值，不排除會讓他多休養幾天。勇士目前戰績25勝21敗，正處於競爭激烈的附加賽（Play-In Tournament）邊緣。在巴特勒因傷報銷後，球隊迫切需要庫明加挺身而出填補側翼空缺。無論他最終是留隊拚戰還是成為交易籌碼，勇士此刻都承受不起再失去一名戰將。