隨著明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因左膝 ACL 斷裂賽季報銷，金州勇士隊的爭冠之路瞬間蒙上陰影。知名體育媒體《Yahoo Sports》專欄作家Tom Haberstroh近日撰文指出，勇士目前正面臨維持現狀或豪賭未來的十字路口，並點名「威廉森（Zion Williamson）+墨菲（Trey Murphy III）」與「戴維斯（Anthony Davis）+（Klay Thompson）」為目前球隊可觸及的潛在的「救命交易方案」。
三大方案各有千秋 勇士該選哪個？
🏀方案一：維持現狀，等待巴特勒回歸
這是最保守的選擇。總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前對外聲稱不打算交易巴特勒，寄望他下賽季回歸。
可行性： 高，但風險極大。歷史數據顯示，從未有球員在巴特勒這個年紀（36歲）從 ACL 傷勢成功滿血回歸。這意味著若選擇等待，勇士等同於提前放棄柯瑞（Stephen Curry）最後的巔峰。
🏀方案二：引進戴維斯，重組奧運金牌連線
利用巴特勒與庫明加（Jonathan Kuminga）作為籌碼，向獨行俠隊換取戴維斯（Anthony Davis）與老將湯普森（Klay Thompson）。
可行性： 中。戴維斯與柯瑞在 2024 年巴黎奧運已證明其默契，且獨行俠正圍繞新星弗拉格（Cooper Flagg）重建，戴維斯的合約與年齡可能不符其長期規劃。
優勢： 戴維斯能大幅提升防守與籃下威懾力，且他的傷勢（手部）遠比巴特勒輕微。而且湯普森過去是勇士王朝元老，他加入將不會有適應性上的問題，只要能保持健康，將可同時補強球隊內線得分不夠和外線空間不足的弱點。
🏀方案三：交易威廉森與墨菲，徹底換血
這是最具侵略性的「全押」方案。勇士送出多枚首輪籤與巴特勒、庫明加，換取鵜鶘隊的威廉森、墨菲（Trey Murphy III）與功勳中鋒魯尼（Kevon Looney）。
可行性： 較低，但潛力驚人。雖然鵜鶘對外稱不交易核心，但Zion的健康疑慮與球隊戰績不佳，可能讓管理層在截止日前動搖。
優勢： Zion與墨菲僅25歲，不僅能立即輔助柯瑞爭冠，更能成為後柯瑞時代的接班基石。
該選誰更好？方案2有上限、也有情懷
Haberstroh在文中明確指出，他更傾向於方案三（追求 Zion 與墨菲）。給出的理由是，雖然戴維斯（AD）是更穩定的防守支柱，但 Zion 與莫非這對年輕組合能同時解決「現在爭冠」與「未來重建」兩大難題。此外，墨菲作為「3D」的頂級戰力，正是勇士體系目前最渴望的拼圖。
然而我卻有不同看法，今天在對獨行俠賽後，柯瑞、K湯和格林（Draymond Green）敘舊，三人笑成一團，其實這已經說明一切。科爾（Steve Kerr）多次受訪時名言勇士已經來到王朝後期，要寄望他們去和雷霆、馬刺爭冠不現實，只能等待機會並嘗試看看。
就算巴特勒沒報銷，勇士也只是一支平庸的隊伍，徘徊在附加賽範圍，4連勝已經是本季最佳成績，而且打得隊伍競爭力一般。既然最多到明年爭冠窗口就會完全關閉，那為什麼不迎回湯普森做一個謝幕呢？他最終一定會回來不是嗎？勇士要得不就是精彩謝幕嗎？
更何況勇士現在的問題根本不是普通配角球員就能解決的，他們需要一個全新的進攻模型，特別是在失去巴特勒的要犯規能力之後，要加強進攻禁區能力，威廉森雖然有這種能力，但他的打法和柯瑞完全不適合，也無法保持健康，而墨菲僅僅只是配角，並非主菜，這交易根本無法衝冠，威廉森的健康狀態也不可能讓他在柯瑞退役後帶領勇士復興。
所以，不如就轟轟烈烈地走向終點吧。
勇士沒有浪費時間的本錢
儘管巴特勒的合約高達 1 億美元看似累贅，但在交易市場中卻是巨大的「配平資產」。Haberstroh強調，勇士目前排名西區第8，柯瑞仍處於場均27.1分的歷史級巔峰，管理層不應坐以待斃。這兩週內若不採取行動，柯瑞的冠軍窗口恐將隨著巴特勒的膝蓋一同關閉。
我不認為勇士還有什麼機會，但是柯瑞和勇士這麼偉大的十年，確實值得、也應該需要一個煙火般的結局，與其奢望休賽季去爭取虛無飄渺的詹皇和字母哥，不如現在就出手找回幫手。勇士沒本錢去想下個賽季，明年柯瑞都要39歲了，磨合不用時間嗎？尋找適合的配角不用時間嗎？在一個夏天找來新的球星就想要衝冠？現在早就不是2017年了，我們都要面對現實。
消息來源：Yahoo Sports
