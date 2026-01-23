我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（23）日作客出戰猶他爵士，上演了一場峰迴路轉的激戰。儘管決勝節初段一度遭爵士頑強扳平比分，但關鍵時刻馬刺後場指揮官迪亞倫．福克斯（De'Aaron Fox）挺身而出，他在第四節狂飆4記三分球接管戰局，全場以超高效率轟下31分，搭配文班亞馬（Victor Wembanyama）繳出26分、13籃板、5阻攻的統治級數據，馬刺最終以126：109擊退爵士，成功捍衛主場勝利。這場比賽的勝負分水嶺出現在第四節初段。爵士靠著中鋒諾基奇（Jusuf Nurkić）的高位策應，連續助攻隊友得分，在比賽剩餘10分29秒時硬是將比分追成99：99平手，讓馬刺主場陷入緊張氣氛。然而，這也成為了福克斯（De'Aaron Fox）個人秀的開端。這位明星控衛先是與隊友強森（Keldon Johnson）聯手穩住局勢，隨後開啟「殺神模式」。Fox在短短4分鐘內，分別於底角、弧頂及45度角連續命中高難度三分球，單節狂飆4記三分彈，憑一己之力將分差拉開至雙位數，徹底擊潰爵士防線。Fox全場13投10中、三分球9投6中，攻下全場最高的31分外帶5助攻，展現極高的得分效率。除了Fox的進攻煙火秀，維克托．文班亞馬在禁區的威攝力同樣關鍵。他全場繳出26分、13籃板的雙十成績，更在防守端送出5記麻辣鍋，讓爵士球員在禁區吃足苦頭。上半場結束前4.9秒，Wembanyama還在左側飆進一記26呎遠的大號壓哨三分球；第三節他更曾完成一次精彩的「3＋1」四分打，展現其無解的進攻天賦。爵士方面，新秀艾斯．貝利（Ace Bailey）表現不俗，首節最後0.3秒他在空中接獲隊友傳球，上演精彩的空中接力爆扣壓哨，老將樂福（Kevin Love）與中鋒諾基奇（Jusuf Nurkić）也都有發揮，一度讓馬刺嚇出一身冷汗。不過馬刺替補端有「板凳暴徒」強森（Keldon Johnson）挺身而出，他全場挹注21分，多次切入撕裂對手防線，是球隊能穩住領先的重要功臣。新秀卡斯特（Stephon Castle）也在比賽尾聲完成一次精彩暴扣，為比賽劃下完美句點。