我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊的客場之旅首戰出師不利，今（23）日以115：123不敵達拉斯獨行俠，不僅吞下二連敗，更籠罩在傷兵與交易傳聞的陰霾中。賽後，勇士休息室氣氛低迷，受傷退場的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）更被目擊跛腳離場並拒絕媒體採訪。在巴特勒（Jimmy Butler）報銷後剛獲重用的庫明加，今日僅出賽9分鐘便以3投全中的百分之百命中率砍下10分，正負值達+18。然而他在第二節扭傷腳踝並伴隨膝蓋過度伸展後退場。據隨隊記者Joseph Dycus描述，庫明加在賽後離開更衣室時明顯一瘸一拐，且面對記者攔下提問時，他直接拒絕了採訪，情緒顯得相當低落。總教練科爾（Steve Kerr）已證實，庫明加將在明日接受MRI（核磁共振）檢查，這對於側翼戰力吃緊的勇士而言，無疑是另一場等待宣判的噩夢。今日板凳出發表現最亮眼的梅爾頓（De'Anthony Melton），以15投9中高效攻下22分，且正負值+22為全隊最高。但在賽後採訪中，他並未因個人數據感到欣慰，反而重話批評球隊表現：「我認為全隊本場比賽都缺少專注度。」談到剛受重傷的隊友巴特勒，曾有過類似經歷的梅爾頓也給出心碎的建議：「每一天都非常難熬，這可能是你在精神上受到的最大打擊。」獨行俠今日靠著馬歇爾（Naji Marshall）30分、7籃板、9助攻的本季代表作奪下四連勝。而繳出21分11籃板的狀元大熱門弗拉格（Cooper Flagg），賽後展現了新秀的謙遜與對前輩的敬意。弗拉格在賽後記者會因現場只有一張椅子，主動提出「新秀應該站著」的調侃，緩和現場氣氛。談到對戰勇士，他感性表示：「能與從小看著他們打球長大的偶像（水花兄弟）同場競技，甚至與其中一些人成為隊友（指克萊湯普森），簡直是夢想成真。」