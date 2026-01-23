我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手王心凌（如圖）《Sugar High 2.0》世界巡迴演唱會即將劃下完美句點，最終場於今（23）日、明（24）日在台北小巨蛋登場。（圖／寬宏藝術＆天晴娛樂提供）

甜心教主王心凌的《Sugar High 2.0》世界巡迴演唱即將在今（23）日、明（24）日晚間的台北小巨蛋畫下句點。這是走遍全球79場的馬拉松巡演，對她而言，也是體力與意志力的拉扯。去年，她曾在中國北京演出期間演完首場後病到吐了，緊急送醫後，只靠著吃白粥、白土司補充體力，照樣完成後續演出，在舞台上還能和粉絲談笑風生，十分敬業。外表是甜美的甜心，內在有鋼鐵般的意志力才能做到，也可看見她對自己很嚴苛。平常是對自己嚴苛的苦行僧，但王心凌不枉費粉絲和唱片公司給她的甜心形象封號，她總是散播幸福給觀眾、粉絲和工作人員，幾乎可說是人間月老的角色。在《Sugar High 2.0》巡演期間，像是有一股奇妙的粉紅魔力籠罩著團隊，跟著她一起巡演的工作人員，在一場演唱會上向另一半求婚成功，找到了歸宿，而台下的觀眾，也有多人在她的情歌聲中互許終身。她在台上賣力唱跳發送全糖福利，讓身邊人、看她演唱會的人都沾光脫單，已成為一種都市傳說。有粉絲曾分享，只要聽王心凌演唱會就會脫單和找到幸福。而站在聚光燈中心的她，依然是那個孑然一身的鋼鐵甜心。王心凌在去年11月時曾公開提及，現在的她，因為工作忙碌，非常注重時間管理和健康管理，只要有空檔，第一時間一定是先找媽媽吃飯、陪伴媽媽，其他時間，工作是她最親密的夥伴。當時正好她被媒體拍到與吳克群同行，她解釋兩人關係，一直都是很好的朋友，也因為是好朋友，不需要刻意解釋太多。關於感情，她並非不努力，只是真的行程滿檔，還沒有時間。但她說明，她仍在努力。沒錯，關於感情，王心凌仍在努力，但對於舞台，她已毫無保留。今晚的小巨蛋，那位吃著白吐司、給予世界全糖幸福的女孩，將以她最堅定的意志，為歌迷留下最難忘的回憶。