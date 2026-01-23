對於洛杉磯湖人新簽下的後衛「科比」布夫金（Kobe Bufkin）來說，2025-26賽季簡直是一場瘋狂的雲霄飛車之旅。從布魯克林籃網季前訓練營被裁、轉戰南灣湖人、短暫因傷病特例被曼菲斯灰熊徵召，如今他又拿到了湖人隊的一份10天短約。面對這得來不易的機會，布夫金在接受美媒《ClutchPoints》獨家專訪時展現了無比的自信與成熟：「我現在只專注於向前邁進，絕不走回頭路。」

首秀展現防守潛力　瑞迪克肯定其拚勁

布夫金在上週湖人擊敗亞特蘭大老鷹的比賽中迎來首秀，雖上場時間有限，但隨後在對陣夏洛特黃蜂的比賽中獲得了17分鐘的發揮空間。儘管數據並不亮眼，但他展現出的防守壓迫力與身為後衛的籃板拚搶意識，讓總教練瑞迪克（JJ Redick）留下深刻印象。

「這就是朝正確的方向邁進，不能再退後了。」布夫金這句話道盡了他被籃網裁掉、以及身為首輪秀卻被老鷹放棄後的辛酸。他坦言，要在NBA生存，關鍵不在於什麼都會一點，而是要找出自己的強項並將其磨練到極致。

G League場均25.9分　為留隊甘願做苦工

雖然布夫金在G聯盟本季場均能轟下25.9分、4.6籃板、4.1助攻，甚至有兩場得分突破40大關，但他很清楚，湖人現在需要的不是另一個持球得分點。布夫金表示，「他們希望我隨時做好準備，當號碼被叫到時，我得展現防守存在感、帶來能量，並把握住空檔投籃的機會。」

為了適應這個角色，布夫金甚至在湖人兩場比賽的空檔，主動要求下放至南灣湖人出賽。南灣湖人總教練格斯里（Zach Guthrie）透露，這是為了模擬他在湖人隊的角色，他將從板凳出發、擔任第二持球點，並學會在沒有球權時影響比賽。

「這就是我想利用所有工具讓自己變強的方式，」布夫金解釋他為何主動要求加班打G League比賽，而這種積極的態度正是湖人教練團所樂見的。雖然10天短約結束後的未來仍是未知數，但這位名字也叫「Kobe」的年輕後衛，或許真能在洛杉磯找到屬於他的一席之地。


