洛杉磯快艇今（23）日主場迎戰洛杉磯湖人，雙方上演「洛城內戰」雷納德（Kawhi Leonard）此戰傷癒歸隊，拿下24分，哈登（James Harden）繳出18分、10助攻、7籃板的「準大三元」數據，湖人本場比賽一度落後多達20分，末節發起反攻，一度將比分縮小至3分差，但最後時刻未能把握機會，終場湖人就以104：112不敵快艇，東契奇（Luka Doncic）此戰砍下全場最高的32分外帶11籃板、8助攻，但最終還是未能率隊奪勝。
祖巴茨打爆湖人禁區 快艇拉開巨大優勢
快艇首節狀態出色，祖巴茨（Ivica Zubac）掌握禁區優勢單節拿下8分，此外快艇單節投進6記三分球，反觀湖人首節團隊命中率僅45.8％，首節打完快艇以36：29領先湖人，末節湖人團隊18投僅7中，單節僅拿下18分，快艇雖外圍手感降溫，但還是靠著禁區的衝擊力單節拿下28分，快艇半場結束拉開17分領先，以64：47領先湖人。
第三節兩隊手感都降溫，但湖人也未能把握住追分機會，第三節打完快艇仍然領先湖人多達14分，末節湖人急起直追，在比賽剩餘9分鐘時將落後縮小至10分差，隨後湖人在打出一波6：0攻勢，將比分縮小至2分差，此時快艇也回敬一波7：0攻勢，再度將比分拉開。
湖人錯失追分機會 客場不敵快艇
末節剩餘1分鐘時，湖人靠著詹姆斯（Lebron James）的「2+1」將比分追到僅剩3分差，但快艇隨後穩住陣腳，比賽剩餘43秒時，柯林斯（John Collins）投進底角三分，將比分拉開至8分差，隨後湖人錯失追分機會，終場快艇就以112：104擊敗湖人。
雷納德此戰拿下24分、5籃板、4助攻，哈登拿下18分、10助攻、7籃板，祖巴茨貢獻18分、19籃板；東契奇砍下全場最高的32分、11籃板、8助攻，詹姆斯拿下23分、5籃板、6助攻。
資料來源：《NBA》
我是廣告 請繼續往下閱讀
快艇首節狀態出色，祖巴茨（Ivica Zubac）掌握禁區優勢單節拿下8分，此外快艇單節投進6記三分球，反觀湖人首節團隊命中率僅45.8％，首節打完快艇以36：29領先湖人，末節湖人團隊18投僅7中，單節僅拿下18分，快艇雖外圍手感降溫，但還是靠著禁區的衝擊力單節拿下28分，快艇半場結束拉開17分領先，以64：47領先湖人。
第三節兩隊手感都降溫，但湖人也未能把握住追分機會，第三節打完快艇仍然領先湖人多達14分，末節湖人急起直追，在比賽剩餘9分鐘時將落後縮小至10分差，隨後湖人在打出一波6：0攻勢，將比分縮小至2分差，此時快艇也回敬一波7：0攻勢，再度將比分拉開。
湖人錯失追分機會 客場不敵快艇
末節剩餘1分鐘時，湖人靠著詹姆斯（Lebron James）的「2+1」將比分追到僅剩3分差，但快艇隨後穩住陣腳，比賽剩餘43秒時，柯林斯（John Collins）投進底角三分，將比分拉開至8分差，隨後湖人錯失追分機會，終場快艇就以112：104擊敗湖人。
雷納德此戰拿下24分、5籃板、4助攻，哈登拿下18分、10助攻、7籃板，祖巴茨貢獻18分、19籃板；東契奇砍下全場最高的32分、11籃板、8助攻，詹姆斯拿下23分、5籃板、6助攻。
資料來源：《NBA》