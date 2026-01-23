我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西武獅台灣野手林冠臣春訓從二軍起步，去年球季出賽37場，繳出2成85的打擊率，是西武隊備受期待的右打者。（圖／取自悍創運動行銷官方臉書）

日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊將在2月1日展開新年度春訓，今（23）日公布一、二軍分組，本季加盟西武隊的林安可被分在一軍，23歲旅日小將林冠臣則是連續2年春訓被分配至二軍，此外，西武隊老將中村剛也、栗山巧、炭谷銀仁朗也同樣從二軍出發。現年28歲的林安可2019年選秀第一輪加入獅隊，7年間繳出112轟、399分打點、打擊率2成87的成績，去年雖受傷勢影響，仍敲出105安、23轟、73分打點，打擊率3成18。去年季末林安可行使旅外球員資格，與西武隊簽下推算總額大約400萬美金（約1.2億新台幣）的2+1年合約。西武隊預計2月1日展開春訓，一軍位於宮崎縣日南市、二軍位於高知縣高知市，今日公布分組名單，一軍共46位選手，包含23位投手、4位捕手、9位內野手與10位外野手，林安可也在名單之中。另外9位外野手分別是，桑原將志、渡部聖彌、蛭間拓哉、卡納里奧（Alexander Canario）、茶野篤政、秋山俊、西川愛也、仲三優太以及長谷川信哉。另一位台灣好手林冠臣則是被分配到二軍，現年23歲的林冠臣，是西武隊備受期待的右打重砲，2024年選秀第4輪入隊，去年在二軍出賽37場，敲出37安、1轟，打擊率2成85。除了林冠臣從二軍出發，西武隊老將中村剛也、栗山巧、炭谷銀仁朗也被列入二軍名單。