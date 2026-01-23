我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（23）日上演萬眾矚目的洛杉磯內戰，儘管詹姆斯（LeBron James）攻下23分5籃板6助攻，湖人最終仍以104：112不敵快艇。然而比起賽場表現，外界更關注詹姆斯與湖人掌門人珍妮巴斯（Jeanie Buss）之間撲朔迷離的關係。面對近期盛傳兩人關係生變的報導，詹姆斯在賽後受訪時展現霸氣態度，直言自己完全不在意這些傳聞。昨天ESPN爆料巴斯家族恩怨以及爭權內幕，其中珍妮巴斯對於詹姆斯諸多不滿的細節，也被曝光。對此詹姆斯在賽後記者會上大方回應：「說實話，我根本不在意那些報導。歸根結底，當我來到這支球隊時，我的目標就是幫助這裡重拾輝煌。我和另外16名隊友共同實現了目標，為這裡贏得了總冠軍，這才是我始終關注的重點。」他隨後補充道，自己與珍妮巴斯之間一直保持著良好的合作關係與相互尊重，「拜託，伙計們，別把事情想得太複雜了。」詹姆斯目前正處於合約最後一年，且擁有交易否決權，這讓他在2月交易截止日前的一舉一動都備受矚目。當被問及是否希望在湖人結束本賽季時，他簡單有力地回答：「我在這挺好的。」儘管身陷流言，詹姆斯的競技狀態依然維持在巔峰。根據數據統計，進入2026年以來，詹姆斯在第四節累計得到89分，且真實命中率高達71.6%，兩項數據均領跑全聯盟，證明他仍是當今NBA最具威脅的終結者。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）也對這位老將的職業態度表示讚賞：「在連續出戰約20場比賽後，勒布朗已經傾其所有，為我們奉獻了他的全部能量。」