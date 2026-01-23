我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古林睿煬結束與中華隊的第一週訓練，將暫時離隊，返回火腿隊參加春訓。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，不過陣中多位旅日、旅韓球員皆相繼告假，返回母隊投入春訓。中華隊隊長陳傑憲日前受訪時表示，看到旅外球員暫時離隊，心情很兩難，「替他們開心也覺得落寞，在異地打球很辛苦，相信他們會更喜歡國家隊的氣氛，希望他們健康回來，一起替台灣打下好成績。」中華隊15日開訓，除了中職球員，共7位旅外球員投入集訓，經過第一週的訓練，旅日、旅韓選手相繼向國家隊告假，返回母隊投入春訓，包含古林睿煬、孫易磊、林安可以及王彥程。旅美的鄭宗哲、張弘稜則是待美職春訓日期將近，才會返回美國報到。中華隊隊長陳傑憲日前受訪時坦言，「其實看旅外選手一個一個離開，心情蠻兩難的。」陳傑憲指出，一方面替旅外球員感到開心，因為要繼續備戰更高舞台；另一方面則是有點難過、落寞，「我覺得一個人在異地打球很辛苦，我相信比起在異地，他們會更喜歡這邊（國家隊）的氣氛。」 陳傑憲希望旅外球員健康回到國家隊，「我們一起為台灣打下好成績。」「台灣金孫」古林睿煬去年轉戰日職舞台，受到傷勢影響，一軍僅出賽7場，繳出2勝2敗、防禦率3.62的成績。這次因為經典賽集訓，古林睿煬再度與陳傑憲成為隊友。在陳傑憲眼中，古林睿煬的個性上依然不變，「還是一樣古靈精怪，這是我們私下看到的，大家平常看不到。」不過陳傑憲也說，古林睿煬這次返台，不論體格、心態，都很有自信，「看他走路就知道他蠻有自信的，短短1年內變成熟了。」他直言，古林睿煬在日職這麼高強度的環境下勢必會成長，「曾當過他隊友的我，也感到與有榮焉。」