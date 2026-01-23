我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今日作客達拉斯，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場轟下38分並外帶8記三分球，勇士最終仍以115：123不敵獨行俠。雖然球隊吞下二連敗，但柯瑞再度於歷史數據中寫下後人難以企及的障礙，他是NBA聯盟創立80年來，「單場投進8記三分球或更多」次數最多的球員，總計有93次比第2名的里拉德（Damian Lillard）和第3名的湯普森（Klay Thompson）加起來還多，將此紀錄推升至無人能敵的地步。根據最新數據統計，柯瑞今日再度投進8記三分球，這已是他職業生涯第93場達成此成就的比賽，穩坐歷史第一的寶座。這份數據在NBA歷史中呈現完全「斷檔」的狀態：排名第二的里拉德僅有32場，第三名的克萊則為24場。柯瑞的紀錄不僅是第二名的近3倍，更是聯盟80年歷史中唯一能將「高產量三分」常態化的球員。除了個人紀錄，柯瑞賽後也特別談到了今日傷退的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。庫明加在受傷前表現極為高效，柯瑞對此給予高度評價：「他總能精準地選擇進攻時機，並做出一些非常棒的快速決策。如果有一對一的機會他能果斷得分，也會在正確時機把球傳給空位隊友。這都要歸功於他時刻保持著良好的競技狀態。」談到近期巴特勒（Jimmy Butler）報銷後的團隊士氣，柯瑞坦言球隊需要時間適應「新的現實」。他表示，雖然情緒受到衝擊且面臨背靠背作戰，但今日球隊戰至最後6分鐘僅差1分，展現了強大的鬥志。「我認為我們必須全力以赴、超越自我，才能重回正軌。這或許就是我們現在所需要的，我相信我們能做到，但這絕非易事。」隨著庫明加明日將接受MRI檢查，柯瑞與這支深陷傷病泥淖的勇士隊，將在接下來兩戰前往明尼蘇達客場，挑戰狀態正盛的灰狼。