▲洪詩（如圖）今稍早還原家庭風波，說到激動處難過落淚。（圖／讀者提供）

洪詩心疼李運慶！談風波落淚、緩頰家人

▲李運慶（左）發聲否認孝道外包，洪詩（右）心疼緩頰。（圖／翻攝自李運慶好=你運氣好臉書）

洪詩照顧公公掀議論！李運慶多次澄清

藝人洪詩、李運慶2022年結婚，婚後育有2女，近日男方哥哥李運泰發文稱讚女方照顧失智爸爸，怎料言詞過當引來抨擊，性別意識及年長者照護等議題延燒，今（23）日洪詩出席活動，風波後首度公開露面，神情看得出沉重，解釋李運慶一家人並沒有推卸照顧責任，自己亦是盡力而已，「嫁給他我很開心」，話說到一半，憶起網友評論「來自沒有愛的家庭」，她濃烈情緒再也忍不住，當場流下眼淚，場面令人心疼。洪詩今稍早出席品牌活動，一身長裙氣質端莊，妝容與造型精巧優雅，臉上狀態頗佳，受訪前似乎做好心理準備，頻頻深呼吸，神情凝重，被問及家務事鬧上檯面，洪詩最心疼李運慶，替其社群回應緩頰：「我覺得他真的太累了，因為他在拍戲很少有睡覺的時間，那是一個比較急於保護的心態，所以可能會出現比較情緒成分去表達！」洪詩也透露，事發後李運泰親自向自己道歉，「我知道他的意思只是感謝我而已，他不是那個意思，的確文字滿容易讓人家誤會的」，坦言這段期間家人與朋友關心不斷，尤其媽媽也語重心長，「我問她會心疼嗎？她說當然會心疼，但這是人之常情，你不可能看到一個需要照顧的長輩，可是都不理他」，洪詩一聽感到被理解，內心感動。經歷此次事件，洪詩有了更多體悟，出道至今雖習慣面對外界聲音、眼光，可家人永遠是心中軟肋，「我比較心疼我爸爸媽媽，不知道他們看到會是什麼樣的感受，但他們是給我很多愛」，話說到一半，洪詩難忍情緒落淚，「為什麼願意付出愛的人一定是缺愛的？其實我不覺得是這樣子，可以是充滿愛的、去分享愛。」場面令人心疼。回顧洪詩照顧公公、李運泰抱不平惹出風波事件，李運泰發文大讚洪詩「犧牲」、「把屎把尿」，言辭及語氣引來外界抨擊性別刻板印象，洪詩發千字文還原始末，擦拭身體、更換尿布與傷口換藥等工作主要由李運慶負責，她僅協助按摩腿部與更換床單，絕無「哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友」的情形，事後李運泰再發聲，為言詞不當道歉。而處於風暴中心的李運慶，除了在網路上強硬回擊之外，也多次解釋因為父親病情變化太快，家人對於申請看護流程無經驗，需要時間申請巴氏量表，並非刻意不請人。巧合的是，李運慶近期在八點檔中飾演背叛家庭的渣男，他在社群上有感而發地寫道，若真在乎家人「不會踏錯任何一步」，對照現實生活中的護妻舉動，展現了對家庭的重視。