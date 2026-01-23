我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今日在洛城內戰中以104：112不敵洛杉磯快艇，吞下敗仗的同時也跌至西區第6。儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）空砍32分11籃板8助攻的準大三元數據，但賽後總教練雷迪克（JJ Redick）卻在採訪中點名批評，直言唐西奇必須改變打法，並建立對傳球的信任感。雷迪克在賽後分析敗因時直指「傳球不足」是球隊目前最大的問題。當記者詢問該如何糾正這個現象時，雷迪克毫不避諱地將箭頭指向場上的指揮官。「這必須從唐西奇開始，他是場上持球時間最長的人。」雷迪克語氣嚴肅地表示，「他必須相信傳球。當他遭遇包夾、或是在擁擠的防守區域打球時，就必須果斷把球傳出去。」雷迪克進一步指出，球隊目前充斥著合約即將到期、或擁有球員選項的人員，每個人都在擔心自己的未來，這種情況下「信任」變得比任何時候都重要。面對主帥的批評，唐西奇在受訪時表現得相對平和。他認為全隊單場24次助攻雖然不算差，但確實還有進步空間，「下半場球的轉移做得不錯，這也是我們能把比分追上來的原因。」此外，他也提到球隊必須改善上半場的防守專注度，不能總是等到下半場才醒過來。此役過後，湖人2連勝終結，接下來將面臨艱困的客場六連戰。首場比賽唐西奇就將回到達拉斯挑戰獨行俠。談到即將對陣前東家，唐西奇感性表示：「達拉斯對我來說永遠都是家，我永遠感激那裡的球迷。我們之間建立了一種特殊的連結，我一直心存感激。」