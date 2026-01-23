我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍後援投手林凱威目前正隨著中華隊備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），前前後後已經進行6次牛棚，林凱威日前受訪表示，備戰狀態在進度上。休賽季林凱威「快閃」日本5天進修，調整「身體結構」與「球路設計」，他指出，主要加強身體柔軟度，且收到不錯的效果。林凱威是2024年世界12強賽冠軍班底，在對日本隊的冠軍賽中守住第9局，替中華隊鎖住冠軍獎盃。不過進入到去年的中職賽季，林凱威受到右手肘發炎的影響，一軍僅登板8場就下二軍休養，直到7月初才傷癒歸隊，總計去年出賽35場，拿下14次中繼成功、3次救援成功，防禦率3.82。林凱威去年底受訪時就曾表明，若有獲得中華隊徵詢，就一定會打，他也趁著開訓日前，前往日本「進修」。林凱威透露，赴日訓練主要是調整「身體結構」與「球路設計」，「針對身體的發力，做一些檢測，看有沒有比去年好一點，確實（訓練後）是有比去年好。」短短5天的訓練，林凱威並沒有調整投球動作，而是加強身體柔軟度，「那邊有防護員、訓練師，還有儀器檢測。整體都比去年還好，感覺還不錯。」林凱威說，前面4天吸收新知學習發力，最後1天站上牛棚，感覺很不錯。針對經典賽備戰狀況，林凱威目前在進度上，前前後後已經進行了6次牛棚，「赴日前2次、在日本2次，回台後1次，集訓又1次，總共6次。」不過他也解釋，自己是12月初才開始丟球，1月初才進入牛棚，不算衝太快。經典賽採用大聯盟用球，與中職用球有不小的差異，日前不少投手表示還需要時間適應。不過對林凱威來說，球的差異影響不大，在日本進修時，他也拿大聯盟球練投，「我去日本是因為想要找比較舒服的握法，經過討論終於找到自己想要、喜歡的握法。日本那邊也有大聯盟球，投起來的自身感覺還不錯。」