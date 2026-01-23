我是廣告 請繼續往下閱讀

一、均衡攝取6大類食物：

二、避免全酒料理：

三、減少加工食物：

四、避免過量咖啡因：

五、增加蔬菜水果攝取：

六、適度運動有助於體態恢復：

媽媽生產後的坐月子調養，是影響產後恢復與長期健康的重要關鍵。隨著生活型態改變，傳統大量進補與全酒料理已不完全適合現代產後媽媽，反而可能造成肥胖等問題。營養師提醒，現代坐月子飲食應回歸均衡營養原則，適量補充六大類食物、多吃蔬果、避免酒精與加工食品、控制咖啡因攝取，並搭配適度運動，產婦也能補得健康又美麗。過去農業社會，婦女長期從事繁重勞務，體力與健康狀況較差，傳統月子飲食強調進補調養，全酒料理，幫助產婦恢復元氣。不過隨著生活型態及健康觀念的改變，現代產婦的身體狀況也不同於以往，如果過度進補反而可能造產後肥胖、代謝負擔等問題。臺北市立聯合醫院婦幼院區營養科主任林詠霈指出，現在「坐月子」飲食除了藥膳補湯外，更強調均衡營養的重要性，只要掌握六大原則，能有效幫助產婦安心調養、健康恢復體態。各類食物都有不同生理功能，全榖雜糧類提供醣類能量來源；豆魚蛋肉類提供蛋白質，可建造修補組織；蔬菜提供膳食纖維與維生素，幫助腸道蠕動與整體代謝。坐用子期間常常攝取過多蛋白質、蔬果不足，應特別注意均衡搭配，使各類營養素相輔相成，達到最佳效能。雖然酒精可引出藥材藥效，對於虛寒體質有祛寒效果，但酒精也會影響傷口癒合，加重發炎反應；另外，酒精影響寶寶生長發育，哺乳媽媽如果想吃米酒料理，建議開蓋燉煮，讓酒精完全揮發，並依衛福部建議哺乳媽媽飲用酒精量不宜超過每天每公斤0.5公克，並於食用後2個小時再哺餵母乳，避免嬰兒不慎攝取到酒精。速食雞塊，魚丸、臘腸等加工食品，通常含有較高鹽分及脂肪，含糖飲料如奶茶、可樂也含較多精緻糖類；高鹽、高油、高糖的食物都不利於血糖、血壓及血脂肪的控制，另外，加工食物含無機磷鹽類，可能影響鈣質吸收，建議月子期間盡量避免食用。咖啡因會透過乳汁傳給寶寶，可能會影響寶寶的睡眠及成長發育。臺灣母乳哺育聯合學會建議，哺乳媽媽每日咖啡因攝取量以300毫克為上限，以市售便利商店為例，熱美式(480ml)約240-317毫克，熱拿鐵(480ml)約150-226毫克，另外容易被忽略的飲品，如：紅茶、巧克力、可樂等也都含有咖啡因，選購時應注意食品標示，並間隔4小時之後再哺乳，降低寶寶暴露風險。蔬果富含膳食纖維，可促進腸道健康，預防便祕，同時含有豐富維生素C，可促進鐵質吸收，並維持免疫力。哺乳媽媽每日維生素C攝取量建議為140毫克，比一般成人多40毫克，建議每天至少攝取3份蔬菜、2份水果，才可達到建議量。運動可維持良好體態，避免產後肥胖並減少日後罹患代謝症候群或其他慢性病機會。國民健康署建議國人每天運動至少30分鐘，每次連續10分鐘以上即可，分段做也能夠達到相同的效果。