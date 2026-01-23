我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇隊今（23）日在主場以112：104擊敗同城宿敵湖人隊，這場勝利不僅守住了洛杉磯內戰的勝果，更標誌著快艇隊正在完成蛻變，上演不可思議的賽季大逆轉戲碼。從開季慘不忍睹的6勝21敗，到近17場比賽打出14勝3敗的驚人戰績，快艇隊正一步步向季後賽席次挺進。快艇球星哈登（James Harden）賽後分享了一段有趣的往事。他透露今日早晨訓練遇到中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）時，便直接「下令」：「今晚我們需要你繳出20分15籃板的數據。」雖然祖巴茨最終攻下18分19籃板，與哈登的預言僅差2分，但強大的禁區統治力已成為快艇贏球的關鍵。總教練盧（Tyronn Lue）盛讚祖巴茨在對方打小球陣容時展現了巨大的存在感，多次搶下關鍵進攻籃板並分球至外線，這對球隊至關重要。轉播方在賽中列出一項驚人數據，快艇在前27場比賽取得6勝21敗（勝率22.2%），隨後17場比賽拿下14勝3敗（勝率82.3%），目前戰績20勝24敗（勝率提升至45.4%）。雖然與保羅（Chris Paul）分手這件事有很多爭議，但目前看起來是好的。自從泰倫盧（Tyronn Lue）公開喊話以「35勝20敗」為階段性目標後，球隊凝聚力大幅提升。儘管贏得勝利，快艇主帥泰倫盧在走進新聞發佈室時卻神情沮喪。當被問及原因時，他直白地回應：「因為我本想徹底擊垮他們（湖人）。」他顯然對於球隊在領先26分的情況下差點被逆轉感到不滿。不過，面對媒體詢問快艇是否已成為「洛杉磯之王」，盧顯得相當謙遜：「不，他們有17或18個總冠軍，那是完全不同的層次。在洛杉磯每個人都愛湖人，對我們來說，就是繼續努力提升聲譽，做正確的事情。」隨著雷納德（Kawhi Leonard）今日攻下24分、哈登完美串聯全隊，這支開季低迷的快艇隊已正式宣告回歸。若能延續這波近83%的高勝率，快艇隊將在2月交易截止日前成為西區各隊最恐懼的競爭對手。