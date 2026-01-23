2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，「台灣隊長」陳傑憲近期接受日媒《SportsNavi》專訪，分享自己從世界12強奪冠後的低潮以及去年資格賽與年輕選手的互動過程，他坦言年輕選手扛著輸球的壓力，成功拿下會內賽門票，堅持求勝的鬥志讓他很感動。
陳傑憲接受日媒專訪 坦言12強奪冠後是充滿「挑戰」的一年
據《SportsNavi》報導，談到去年球季，陳傑憲認為，就他個人而言，是充滿「挑戰」的一年，他指出，12強奪冠後，雖然受到各方禮遇，但同時也感受到前所未有的壓力，「不過，正因為奪冠吸引了更多球迷進場，即便身處壓力之中，也讓他更有動力去接受挑戰。」去年受到右手腕傷勢影響，陳傑憲僅繳出2成77打擊率的成績，是他生涯首度打擊率不到3成。
「受傷影響無法穩定出賽，是低潮的原因之一。」談到因撲壘所致的手腕傷勢，陳傑憲苦笑著說，「我現在不會再撲壘了。」身為球隊主力與中職看板球星，如何在球場內、外取得平衡讓陳傑憲費盡苦心，這也是為何稱去年為「挑戰」的一年。
回顧去年資格賽 陳傑憲：「看到年輕選手鬥志很感動」
陳傑憲目前正隨中華隊備戰即將在3月到來的經典賽，回顧去年的資格賽，陳傑憲是唯一1位參加12強的球員，也被視為球隊重要支柱。陳傑憲表示，雖然球隊以年輕選手為主體，但自己仍會想上場活躍，「但最優先考慮的還是如何讓年輕選手發揮實力，那段日子讓人焦急，卻又充滿刺激。」
不過中華隊首戰以5：12不敵西班牙，跌破眾人眼鏡，「聽到西班牙，印象中並非棒球強國。不過經典賽允許非該國國籍選手參賽。雖然過去就知道規則，但這場比賽輸球又讓我重新上了一課，體認到這就是經典賽啊。」陳傑憲說道。
面對失敗的壓力，陳傑憲仍持續鼓勵年輕選手保持自信、相信自己與隊友，「因為輸球可能會讓人沮喪或失去信心，所以我不斷提醒要帶著自信去面對。」最後中華隊在驟死賽再度碰到西班牙，取得重要的一勝，也拿下重返會內賽的門票，「這是年輕選手堅持求勝的結果，看到那樣的鬥志，我也很感動！」
