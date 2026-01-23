我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將投手張奕目前正隨中華隊集訓，備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），張奕日前受訪時透露，首次牛棚狀況相當不錯。他笑說很期待使用PitchCom，因為在母隊沒用過，想嘗試把手套貼進耳邊的感覺，張奕也透露中華隊PitchCom使用英語錄製，原因是國語的直球與指叉球音相似，怕投手聽錯。經典賽使用大聯盟用球，用中職、日職的用球有所不同，張奕表示，這是他第一次握到大聯盟球，感覺很新鮮，雖然還在適應，但變化球的狀態有呈現自己想要的幅度，「可能跟打者對決的話又會不同，這也不一定。」進入中華隊集訓後，張奕共進行2次牛棚，第1次為捕手站姿投球，第2次才是正式牛棚，他笑說，「因為第一次，心情很興奮。」張奕笑說，對於經典賽，很期待使用PitchCom，因為想嘗試擺出「手套貼著耳朵」的姿勢，「母隊還沒有PitchCom，所以今天在錄製聲音的時候還蠻期待的。」張奕也透露，中華隊的PitchCom是用英語錄製而非國語，他解釋，「聽（蔣）少宏說，之前在味全配音時，直球跟指叉球的音有點像，用英文會比較較清楚。」跟著中華隊集訓一週，張奕表示還在習慣（早起）的作息，針對整個訓練環境，張奕相當滿意，還特別點出伙食，「菜色會改變，又以選手的營養去做料理，我覺得非常好吃。」被問到與日職一軍的伙食相比，張奕直言國訓伙食完全不輸日職。