為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，編列史上最高的6400萬台幣預算，運動部政務次長鄭世忠20日受訪時強調，預算經費來自「運動產業發展基金」，不受立法院總預算審查。對此，中職會長蔡其昌在21日中華隊媒體日時表示，無論預算如何編列，聯盟都會想辦法籌錢，不會讓選手餓到、凍到，「運動部補助多少，剩下的聯盟自籌。」蔡其昌直言，並不會以安心與否去看待預算編列，「運動部補助多少，剩下的聯盟自籌。在我的任內，從23年的經典賽、24年的12 強，到今年的經典賽，對我來說心情都是一樣的，就是『國家能夠出的盡量，國家不能夠出的我們就出』。」蔡其昌說，聯盟可以透過商品販售創造收入，「這就是應付國家無法支應的。」蔡其昌表示，他要讓選手一點擔憂都沒有，「國家隊訓練一天三餐多少錢就給你，要額外的服務，就是要提升人力，國家不可能編列這麼多錢給你，這人力的支出，就是聯盟來處理。」蔡其昌說，回到國家隊的預算，希望各黨派都能多多支遲，但若有意外，聯盟也不會讓選手「餓到、凍到」，「不要說賣血，會長想盡辦法把錢籌到。」蔡其昌直言，球迷的支持很重要，透過商品的購買創造收益，再將這些錢拿來照顧選手，形成良性的循環，「國家預算若有風險，我們也會想辦法籌錢，讓集訓、比賽能順利完成。」此外，由台灣國家運動科學中心（運科中心）自主研發的「智慧發球機」也已完工，未來將協助打者提早適應國際賽強投的球路。不過中華隊目前仍是使用美製iPitch，蔡其昌解釋，國家確實提供很多很好的設備，但因為現在是短期賽備戰，中華隊暫時用不到，若未來教練、選手有需求，當然隨時能派上用場。