▲王心凌（如圖）今（23）日晚間在台北小巨蛋開唱，她動靜皆宜，在快歌熱舞後馬上又換上紅色禮服，大唱溫柔情歌。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

甜蜜天后王心凌《SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會》今（23）日晚間於台北小巨蛋登場。開場就有王者氣勢，王心凌身穿全新訂做的「Bite Back 銀耀戰甲」，帶領20位舞者現身於高達5 層樓高如同蛋糕般的裝置，一起從天而降，視覺效果極具震撼力，瞬間引爆觀眾的情緒。在充滿電音性格的〈BITE BACK〉旋律中，她興奮地對觀眾大喊：「台北小巨蛋！」全場歡呼聲與音樂節奏交疊，氣場強大讓腳底都可以感受到震動。在和觀眾互動時，愛美的她也著急地問觀眾：「美顏開了沒？」非常可愛。從天而降的震撼開場後，王心凌緊接著一連唱跳三首快歌〈一律建議分手吧〉、〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉讓小巨蛋瞬間變身歡樂的大型樂園。除了震撼開場，王心凌也很有超級親切的台灣女孩魅力。此外，因為王心凌的媽媽是客家人，現場有觀眾以客家話向她問好，她也秀出溫柔的道地口音，用客家語和觀眾對話，同時以台語親切問候大家：「賈霸沒？（吃飽沒）」並熱情點名來自美國、馬來西亞等各地的歌迷，讓現場充滿溫馨氛圍。王心凌一度直接走下延伸舞台與觀眾近距離互動，看到粉絲拿著手機錄影，她幽默地頻繁問道：「美顏開了沒？」逗樂全場。隨後，王心凌換上一襲玫瑰紅禮服，襯托出吹彈可破的雪白肌膚，優雅又性感。曲風一轉，她以酷帥之姿演唱搖滾版的〈不哭〉、〈愛太空〉和經典歌曲〈我會好好的〉。她開心地對全場說：「歡迎來到 Sugar High 2.0 台北小巨蛋，我是 Sugar Land 的 CEO Cyndi 王心凌！在我們這個最美的糖果世界裡，有刺激、有感動，無論你想要大哭、大笑或是大聲尖叫，都能滿足你的願望。」她長達20分鐘不停歇的唱跳，臉不紅氣不喘，還對觀眾拋媚眼，有過人的體力和穩健的唱跳實力。而且這次台北最終站，為了給歌迷視覺驚喜，全場連換7款造型，誠意十足。在粉絲高喊「再唱不要停」的熱情中，她走向更靠近觀眾的延伸舞台，演唱〈對賭〉、〈黃昏曉〉、〈小星星〉和〈月光〉抒情金曲，引發全場自發性大合唱，宛如巨型KTV 現場。這場巡演自2023年9月開跑，歷經855天、唱遍31個城市，終於在回到台北將要畫下句點。在光鮮亮麗的舞台背後，是王心凌對身心極致的自律。巡演期間歷經受傷、感冒與過度疲勞，甚至曾因體力透支下台後無法站立，但她始終堅持口罩不離身、嚴格管理作息，將自己調整到最佳狀態。今晚她高喊：「台北小巨蛋，我回來了！」是對歌迷的承諾，也是這兩年半來鋼鐵般意志的完美驗收。