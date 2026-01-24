美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（24）日挑戰徒手攀爬台北101，引發各界高度關注，卻也招致罵聲，擔心若他挑戰失敗命喪台灣，恐導致台灣國家形象受損。對此，台北101董事長賈永婕昨日打破沉默，在臉書發長文強硬反擊，直言：「做任何事情都有風險」，面對風險、管理風險才是文明社會該做的事。
霍諾德失手會有損台灣形象？賈永婕：做任何事都有風險
面對外界將極限運動與賭博劃上等號，賈永婕昨日發文嚴正表示，徒手攀爬（Free Solo）是國際公認的專業運動，核心在於極致的訓練與風險控管，而非魯莽行事。她指出，外界許多報導刻意強調「失手即死亡」的慘劇，卻忽略了「真正的專業，正是為了確保不失手而存在」。
對於學者擔心霍諾德挑戰失敗會影響台灣形象一事，賈永婕認為，這種把最壞結果當唯一敘事的做法是選擇性的負面思考。她反問，難道因為登山、潛水、賽車有風險就都不做了嗎？「文明社會不是消除所有風險，而是學會如何在可控的前提下管理風險。」她更進一步強調，台北101不是在豪賭，這次活動恰恰展現了台灣在公共安全、跨國協作與監理上的能力。
賈董金句連發 怒槓保守固化思維
賈永婕在貼文中展現一貫直率風格，針對擔心民眾模仿的言論，她直白回應：「正常人都不會好嗎？」並感嘆保守思維真是可怕。賈永婕在文末更重申：「勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰。」她認為台灣不是渴望被認同，「而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上」。
資料來源：賈永婕臉書
