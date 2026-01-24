金州勇士隊在23日不敵達拉斯獨行俠隊後，不僅吞下二連敗，球隊更面臨一個嚴峻的現實，球隊去年極力栽培的二年級中鋒波斯特（Quinten Post），似乎已被證明無法勝任先發中鋒的重任。在巴特勒（Jimmy Butler）報銷後，勇士隊原本希望其他位置能有人挺身而出，但波斯特的低迷表現，正讓球隊陷入更深層的輪換危機。
連續先發告終 波斯特僅出賽6分鐘
在週四對陣獨行俠的比賽前，波斯特已連續25場比賽擔任先發。然而，總教練科爾（Steve Kerr）在此役果斷做出變動，大幅縮減其上場時間。儘管獨行俠今日三大長人戴維斯（Anthony Davis）、加福德（Daniel Gafford）與萊夫利（Dereck Lively III）皆缺陣，波斯特全場僅出賽不到6分鐘，3投1中僅得2分。
隊媒《Blue Man Hoop》資深記者Peter O'Keefe重話批評，這項調度顯示勇士隊已經意識到，波斯特並非一名能讓球隊維持季後賽競爭力的「值得信賴的先發級中鋒」。
勇士長人靠不住 格林被迫重回五號位
雖然波斯特在生涯第二年的防守端有所進步，但他引以為傲的空間拉開能力卻在衰退，本季三分球命中率已跌至35%以下。在缺乏可靠長人的情況下，科爾賽後重申：「德雷蒙德（Draymond Green）在五號位（中鋒）時能發揮最大效用。」
這番言論意味著勇士將再次重回「小球陣容」，但這對已經35歲的格林而言，長期的內線肉搏無疑是巨大的體能消耗，也讓勇士的禁區高度始終處於劣勢。
交易截止日前 勇士面臨兩難抉擇
距離2月5日的交易截止日僅剩不到兩周，勇士隊正面臨多重難題：其中包括中鋒升級，陣中缺乏先發級長人，是否該尋求外部交易；巴特勒空缺誰來頂替？急需找尋能替代巴特勒產出的側翼得分手；以及庫明加問題，他目前傷情不明，且此前曾請求交易。
對於即將在休賽季成為受限制自由球員的波斯特來說，失去先發位置與信任絕非好消息。勇士高層現在必須決定，是要繼續忍受缺乏高度的陣容，還是要在截止日前扣下板機，尋求一名真正的先發中鋒來解放格林。
消息來源：Blue Man Hoop
