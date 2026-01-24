距離2月5日的NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日剩不到兩週，聯盟各隊正屏息以待可能的重磅異動。根據《USA TODAY》今日發布的最新交易預測分析，洛杉磯湖人傳奇球星、現效力於獨行俠的「AD」戴維斯（Anthony Davis）被認為極有可能轉投金州勇士，與柯瑞（Stephen Curry）聯手；而身陷離隊傳聞的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）則被預測暫時續留公鹿。
勇士急需禁區支柱 AD 成為柯瑞最強幫手？
報導指出，隨著巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷，金州勇士正急於在柯瑞的巔峰末期最大化奪冠窗口。勇士隊多年來一直渴望一名具備宰制力的先發中鋒，而現年32歲的戴維斯（Anthony Davis）儘管受手傷困擾，仍被視為最理想的人選。
《USA TODAY》推測，勇士可能送出潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）作為核心籌碼。庫明加目前在勇士體系中適應不良，且已提出交易請求，這對亟需重建或調整陣容的獨行俠具有一定吸引力。因此預測戴維斯的落腳點就是勇士隊，而庫明加則會去獨行俠。
儘管如此，勇士仍然需要面臨其他球隊的競爭，包括：夏洛特黃蜂隊、底特律活塞隊、芝加哥公牛隊、亞特蘭大老鷹隊、多倫多暴龍隊和沙加緬度國王隊。
字母哥留隊觀望 公鹿或交易來莫蘭特嘗試挽留
儘管密爾瓦基公鹿內部氣氛低迷，阿德托昆博的挫折感日益增加，但考量到他貴為兩屆MVP的身價，公鹿在沒有獲得對等價值的情況下不會輕易扣下板機，這位超級球星本季目前最可能的落腳點仍是公鹿。
公鹿的最後掙扎： 為了挽留字母哥，公鹿可能在截止日前進行豪賭。美媒預測公鹿可能成為莫蘭特（Ja Morant）的潛在落腳點。莫蘭特強大的擋拆執行力與運動天賦，被視為能與字母哥產生化學反應的最後一塊拼圖。
其他關鍵球員動向預測
除上述巨星外，報導也列出了其他熱門球員的潛在去向，波特（Michael Porter Jr.）被預測加盟底特律活塞。東區第一的活塞急需外線火力來提升目前聯盟第25名的進攻效率（110.3）。
沙加緬度國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）被預測加盟多倫多暴龍。隨著國王戰力更迭，暴龍被認為是這名全能長人的理想新東家。
隨著截止日臨近，任何一筆交易都可能改寫本賽季的競爭版圖。勇士是否真能成功引進戴維斯，組成震撼聯盟的內外雙核，將是未來十天全美媒體關注的焦點。
消息來源：USA TODAY
