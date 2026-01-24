現效力於獨行俠的「AD」戴維斯（Anthony Davis）被認為極有可能轉投金州勇士，與柯瑞（Stephen Curry）聯手；

勇士可能送出潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）作為核心籌碼

▲現年32歲的戴維斯（Anthony Davis）儘管受手傷困擾，仍被視為勇士最理想的人選。（圖／美聯社／達志影像）

公鹿在沒有獲得對等價值的情況下不會輕易扣下板機，這位超級球星本季目前最可能的落腳點仍是公鹿。

▲公鹿在沒有獲得對等價值的情況下不會輕易扣下板機，字母哥本季目前最可能的落腳點仍是公鹿。（圖／美聯社／達志影像）