王心凌《SUGUR HIGH 2.0》收官場昨（23）日晚間首場在台北小巨蛋落幕，今（24）日晚間是最終場。雖然主打的是「甜心教主」，但是一點也不軟弱，從開場段落的曲目安排，可看出王心凌強大的內在韌性，她不再那個只想讓人保護的小女生，而是透過歌聲傳遞女力，甜中帶勁，要粉絲甜到心裡，還要活得清醒、愛得有底氣，從一曲〈一律建議分手吧〉，就可看出一種不委屈、不將就的女王態度。
甜心教主做自己的主宰！不委屈將就
演唱會第一部分的「態度四首歌」直接炸翻全場，首先以〈Bite Back〉霸氣揭開序幕，宣示「做自己的主宰」，面對挑戰就是要主動出擊；緊接著的神曲〈一律建議分手吧〉更是金句連發，鼓勵女孩們拿回戀愛發球權，遇到不對的人就勇敢斷捨離。
隨後氣氛一轉，〈Woosa Woosa〉 教大家「想愛就把心打開」，以開開心心的心態擁抱世界，而不是縮在家裡，想愛就勇敢站起來走出去；第四首是經典的〈Honey〉，唱出來的不再只是單純的甜蜜，更是一種對自己、對愛都充滿自信心的堅定光芒。
甜蜜女王動靜皆宜 成長系療傷情歌很可以
在第一部分的自主態度後，第二部分隨即進入超催淚的「成長系療傷情歌」環節。王心凌一口氣帶來了〈不哭〉、〈愛太空〉，道出世人在愛情裡受過的傷；當〈我會好好的〉前奏一下，全場瞬間陷入回憶殺大合唱，這首是伍佰專為王心凌打造的歌曲，粉絲也很能有共鳴，在歷經人生風雨，總會好好的。
接著是〈黃昏曉〉、〈忘了我也不錯〉連番淚腺風炸，最後在〈小星星〉與〈月光〉的溫柔陪伴下，王心凌以歌聲輕輕撫慰每一顆受傷的心，像在翻閱大家的青春日記，雖然成長的過程會痛，但在月光下，都會慢慢變好。
