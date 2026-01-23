我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌今（23）日晚間在台北小巨蛋開唱，過程機關出了問題，原本的飛天糖罐繞行全場橋段，她改以走路、唱跳全場和粉絲互動。（圖／寬宏藝術X天晴娛樂提供）

王心凌《SUGAR HIGH 2.0》演唱會今（23）日晚間在台北小巨蛋登場，原本有一個全新打造的的「SUGAR HIGH 限定版夢幻飛天糖罐子」裝置，按照原定計畫，王心凌會搭乘這座豪華機關升空環繞全場，和2、3樓的歌迷近距離接觸。沒想到這個千萬舞台機關竟然在關鍵時刻「鬧脾氣」。王心凌非常冷靜地先完成後續演出，才跟觀眾解釋，前面其實少了15分鐘，她表示，因為機關有問題，不能讓大家一起冒著風險，勉強搭乘，隨後她也跟觀眾商量，直接衝下舞台，改以步行和跑步地繞行全場，也和觀眾有更近距離的互動。這段「糖罐環節」原本是演唱會的重頭戲，王心凌準備了一連串輕快殺手鐧，包含〈愛的套餐〉、〈愛的天靈靈〉、〈Baby Boy〉組曲，還有巡演首唱的驚喜彩蛋〈木馬屠城記〉和〈Shining〉。原本粉絲有機會在2、3樓迎接從天而降的甜蜜天后，結果機器經導演組緊急搶修後確認無法安全運作。王心凌在台上坦言：「如果有一點點不夠安全，我就不可能讓大家一起冒險。」為了顧全大局，她忍痛放棄高空巡禮，但絕不放棄與歌迷互動的承諾。危機反而變轉機！王心凌當機立斷，帶著甚至還來不及排練走位的舞者們，把「空中繞場」改成「地面馬拉松」。她一邊笑說：「Live 就是這樣！」一邊真的衝進觀眾席，雖然沒有了華麗的飛天糖罐，但這種腳踏實地的奔跑反而讓全場粉絲瘋狂，大家紛紛站起來揮手尖叫。王心凌也幽默地安撫大家：「雖然沒辦法飛過去，但我還是想很靠近你們，這真的是今天送給大家的一個特別驚喜。」這場意外讓原本的夢幻飛天秀，變成了更珍貴、更零距離的「全球限量版」路跑演出，寵粉指數直接破表。努力奔跑全場並完成演唱的王心凌對觀眾表示，她把原本準備給觀眾的歌曲都補上了，心裡總算鬆了一口氣，並感嘆一切都是最好的安排。