根據《ESPN》知名內幕記者查拉尼亞（Shams Charania）最新爆料，湖人高層與當家球星詹姆斯（LeBron James）的關係已降至冰點。湖人老闆珍妮·巴斯（Jeannie Buss）曾公開批評詹姆斯，儘管兩人對外澄清表示並不會影響到現狀，不過查拉尼亞在節目中指出，球團內部已經準備好與41歲的傳奇老將分道揚鑣，正式進入「唐西奇（Luka Doncic）時代」。查拉尼亞在參與《The Pat McAfee Show》時語出驚人地透露，湖人隊的經營方針已發生翻天覆地的變化。他指出：「湖人顯然已經翻開了嶄新的一頁，唐西奇現在才是這支球隊的基石與未來，而詹姆斯則被視為過去。」這項消息對湖人球迷而言無疑是巨大震撼。過去一年半內，詹姆斯與球團的關係越來越微妙，隨著湖人成功網羅唐西奇並將他定位成「後詹姆斯時代」的唯一核心，這位征戰聯盟23年的4屆總冠軍得主，似乎已不在球隊的長遠計畫中。現年41歲的詹姆斯本季飽受傷病困擾，至今球隊進行的43場比賽中，他僅出戰了26場。儘管如此，詹姆斯依然繳出場均22.5分、6籃板與6.9助攻的高水準數據，投籃命中率維持在 50.8%。然而，33.1% 的三分球命中率與缺賽數，顯然讓湖人高層對這位高薪的老將缺乏信心，進而加速了圍繞唐西奇建隊的腳步。詹姆斯的下一步計畫目前仍是未知數。雖然外界普遍猜測他可能會在本季結束後選擇退役，結束傳奇的23年生涯；但查拉尼亞也提到，詹姆斯本人或許尚未做出最後決定，不排除在2026-27賽季進入自由市場，轉投其他有爭冠機會的球隊。