金州勇士隊近期深陷內憂外患，不只陣中老大哥巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的「賣我」風波也遲遲未平。《The Athletic》名記阿米克（Sam Amick）在節目中指出，主帥科爾（Steve Kerr）與庫明加並非外界傳聞的「仇人」，但兩人對比賽風格的理念確實存在嚴重分歧。隨著交易大限逼近，這對師徒的去留已成為灣區最棘手的難題。阿米克指出，科爾與庫明加之間的矛盾源於長期對比賽解讀的落差，這導致庫明加先前被冷凍整整一個月。阿米克表示：「說他們『恨』彼此太過火了，但他們確實不喜歡對方的風格。然而，庫明加領著2250萬美元的年薪，科爾則是全聯盟最高薪的主帥，為了共同利益，他們必須磨合出共識。」尤其科爾的合約即將在賽季後到期，未來動向成謎，而年輕的庫明加則渴望上場表現。在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷後，庫明加雖一度打出20分的精采表現，隨後卻又遭逢膝傷打擊，這也讓他的交易身價在市場上出現變數。面對隊內動盪，勇士靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）也曾強調庫明加的交易申請並未對休息室造成干擾。「這完全不會造成分心。」柯瑞淡然表示，「這是一個非常獨特的狀況，但身為球員，我們的職責就是繼續打球、持續贏球。無論最終結果如何，事情總會以某種方式解決。」原本外界認為庫明加在2月被交易已成定局，但隨著巴特勒報銷導致戰力出現空缺，加上庫明加受傷降低了其他球隊的報價意願，勇士球團極有可能在交易大限前選擇「按兵不動」。若庫明加能在下半季強勢回歸並證明自己是球隊未來的核心，這場師徒角力或許還有轉圜的餘地；反之，若雙方持續貌合神離，這場「賣我」的戲碼，恐將拖至休賽季才會有最終解答。