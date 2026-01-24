我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿隊的內部動盪正進入前所未有的危機時刻。根據《ESPN》知名記者Shams Charania的最新報導，公鹿當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）對於球隊現狀的沮喪程度已達到「歷史最高點（all-time high）」，雙方關於未來的對話在近期顯著加劇，球隊內部的分裂危機已迫在眉睫。Charania 指出，公鹿隊在周四三慘敗給缺少多名輪換主力的奧克拉荷馬雷霆後，安戴托昆波罕見地在媒體面前公開批評球隊打法「自私」。這場敗仗是公鹿近5場比賽中的第4敗，且最近3場輸球皆是大比分慘敗。「阿德托昆博的挫折感正處於巔峰，」Charania 表示，「他對輸球感到沮喪，對球隊現況感到沮喪。我與十幾位知情人士交流過，整個球團與休息室內的緊張氣氛已達到歷史新高，我們正目睹一個支離破碎的環境。」報導透露，公鹿高層曾於去年7月與阿德托昆博會面，試圖向這位31歲的巨星推銷「現有陣容足以爭冠」的願景，但顯然未能說服對方。這直接導致了當時與紐約尼克（Knicks）的交易談判，雖然最終無疾而終，但已為雙方關係埋下伏筆。目前的數據反映了公鹿隊的困境，目前球隊戰績18勝25負，排名東區第11，落後第10名的老鷹1.5場勝差，連附加賽資格都岌岌可危。字母哥本賽季因傷缺席14場比賽，期間公鹿僅取得3勝11負。不過即便在他健康出賽時，球隊戰績也僅是平庸的15勝14負，顯示這支球隊毫無競爭力。這些數據無疑擊碎了公鹿高層所謂「具備爭冠實力」的說法，也加深了阿德托昆博對球隊未來的疑慮。儘管阿德托昆博曾公開表示無意主動請求交易，但聯盟多支球隊已按兵不動，保留手中的頂級資產，隨時準備在公鹿決定放人時出手搶標。雖然目前傳出公鹿仍傾向於「當買家」進行補強，但在接下來兩週的交易截止日前，若球隊戰績持續低迷，球團是否會重新考慮其建軍方向，將成為全聯盟關注的焦點。