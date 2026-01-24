洛杉磯湖人隊近期的表現令球迷大失所望。自開季打出15勝4負的絕佳開局後，近24場比賽僅錄得11勝13負。總教練雷迪克（JJ Redick）在23日輸給快艇隊後，罕見地公開揭露了球隊內部的「為爭取合約打」的心態。而球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也發聲，坦言自己認為球隊需要在交易截止日前有動作，但他對此不願意說太多。
詹姆斯表態 球隊確實需要交易補強
面對球隊的疲軟，球星詹姆斯（LeBron James）也打破沉默。根據《洛杉磯時報》報導，當被問及湖人是否需要在2月交易截止日前採取行動時，詹姆斯給出了肯定的回答：「是的，我認為有必要。」
不過，詹姆斯隨後拒絕深入探討具體細節，以免傷害現有隊友的情感。「現在就開始大談截止日該做什麼，對這群隊友是很不尊重的，」詹姆斯表示，「我不想玩太多的『夢幻籃球（Fantasy Basketball）』遊戲，我們現在能做的就是想辦法變得更好。」
雷迪克：球員在為「未來」焦慮
雷迪克在接受《洛杉磯時報》採訪時直言，球隊進攻端的執行力受阻，源於球員對自身合約穩定性的不安全感。「球員們都在擔心自己的未來，」雷迪克表示，「當你的球隊裡塞滿了自由球員和擁有球員選項的人時，這就是會發生的事。這很自然，我以前也當過球員，我也經歷過那種『我上場5分鐘了還沒投到球』的心態。這不是任何人的錯，這是人性。」
史馬特坦言：有些人為合約而戰
去年加盟的老將衛兵史馬特（Marcus Smart）也證實了這種氛圍。他的合約中包含2026-27年賽季的球員選項，這讓他對雷迪克的說法深有同感。「這確實很艱難。陣中有人正在為下一份合約拚命，或是為了留在聯盟而戰；而另一些人則相對安全，這之間存在落差。」史馬特表示，「雖然人性會影響表現，但身為專業球員，我們必須比現在更快地清醒過來，回歸團隊合作。」
隨著2月截止日臨近，這支被「合約焦慮」籠罩的湖人隊，是否會透過大清倉式交易來重新整頓內部氛圍，將成為接下來兩週的關注重點。
消息來源：洛杉磯時報
