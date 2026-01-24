洛杉磯湖人隊本季戰績雖在「關鍵時刻」能靠著一眾球星維持聯盟第一勝率，但糟糕的防守效率卻早已敲響警鐘。根據名記賽德瑞（Evan Sidery）報導，湖人已正式向紐奧良鵜鶘詢價全明星級防守悍將瓊斯（Herbert Jones），試圖挽救排在聯盟第25名的災難級防線。然而，湖人放上貨架的交易籌碼、首輪新秀克內克特（Dalton Knecht），卻傳出在交易市場上乏人問津，陷入「想賣也賣不掉」的窘境。
關鍵時刻數據遮醜？湖人防守僅勝墊底球隊
此前《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）就曾重砲批評，湖人本季在關鍵時刻取得13勝2敗的高勝率，掩蓋了真實戰力的平庸。數據顯示，湖人本季淨勝分為「負值」，防守效率更慘跌至聯盟第25位，僅優於籃網、巫師、爵士等墊底球隊。
邦坦普斯進一步說道：「這樣的防守水準，別說爭冠，連爭取季後賽主場優勢都有困難。消息人士透露，這也是為何湖人急於在交易截止日前引進瓊斯這類『外線防守悍將』的原因。」瓊斯本季場均能貢獻1.7次抄截，是聯盟公認的頂級側翼大鎖，但鵜鶘對其要價極高，因此湖人必須拿出足以令對方心動的優質籌碼。
首輪新秀淪邊緣人？克內克特交易價值幾乎為0
然而，湖人的補強計畫卻在籌碼端踢到鐵板。賽德瑞在個人社群平台指出，湖人原本計畫將2024年第17順位新秀克內克特打包到期合約，以換取即戰力，但聯盟各隊對克內克特的交易意願「幾乎為0」。
克內克特本季場均僅貢獻7.7分，雖然三分球命中率有36.4%，但其防守端的劣勢與單一的功能性，讓其他球隊興趣缺缺。在市場價值趨近於零的情況下，湖人想要引進瓊斯或任何顯著提升實力的球員，恐怕得動用僅存的首輪選秀籤。
鵜鶘開天價！瓊斯爭奪戰演變「銀彈大戰」
除了湖人之外，印第安納溜馬與底特律活塞也對瓊斯虎視眈眈。面對多方詢價，鵜鶘採取「待價而沽」的策略，強調必須具備大量好籌碼才會考慮放人。對於急需外線防守大補帖的湖人而言，如何在截止日前湊出讓鵜鶘滿意的「包裹」，將考驗總管佩林卡（Rob Pelinka）的操盤手腕。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此前《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）就曾重砲批評，湖人本季在關鍵時刻取得13勝2敗的高勝率，掩蓋了真實戰力的平庸。數據顯示，湖人本季淨勝分為「負值」，防守效率更慘跌至聯盟第25位，僅優於籃網、巫師、爵士等墊底球隊。
邦坦普斯進一步說道：「這樣的防守水準，別說爭冠，連爭取季後賽主場優勢都有困難。消息人士透露，這也是為何湖人急於在交易截止日前引進瓊斯這類『外線防守悍將』的原因。」瓊斯本季場均能貢獻1.7次抄截，是聯盟公認的頂級側翼大鎖，但鵜鶘對其要價極高，因此湖人必須拿出足以令對方心動的優質籌碼。
首輪新秀淪邊緣人？克內克特交易價值幾乎為0
然而，湖人的補強計畫卻在籌碼端踢到鐵板。賽德瑞在個人社群平台指出，湖人原本計畫將2024年第17順位新秀克內克特打包到期合約，以換取即戰力，但聯盟各隊對克內克特的交易意願「幾乎為0」。
克內克特本季場均僅貢獻7.7分，雖然三分球命中率有36.4%，但其防守端的劣勢與單一的功能性，讓其他球隊興趣缺缺。在市場價值趨近於零的情況下，湖人想要引進瓊斯或任何顯著提升實力的球員，恐怕得動用僅存的首輪選秀籤。
除了湖人之外，印第安納溜馬與底特律活塞也對瓊斯虎視眈眈。面對多方詢價，鵜鶘採取「待價而沽」的策略，強調必須具備大量好籌碼才會考慮放人。對於急需外線防守大補帖的湖人而言，如何在截止日前湊出讓鵜鶘滿意的「包裹」，將考驗總管佩林卡（Rob Pelinka）的操盤手腕。