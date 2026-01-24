我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人隊的當家球星恩比德（Joel Embiid）正以強勢姿態宣告重返巔峰。在上一場對陣休士頓火箭隊的延長賽大戰中，恩比德狂打46分鐘，不僅創下他近三年來例行賽單場最高出賽時間紀錄，更以「大三元」數據帶領球隊取勝。主帥納斯（Nick Nurse）賽後振奮表示，這對球隊而言無疑是「跨出了一大步」。「這無疑是向前邁出的一大步，我認為這絕對是實實在在的一步，」總教練納斯在賽後如此說道。恩比德在23日的比賽中表現驚人，於46分鐘內砍下32分、15籃板與10助攻，當他在場上時，費城淨勝對手達21分。自從擺脫開季的不適感後，他在過去15場比賽中，場均繳出28.3分、8.3籃板與3.9助攻的高水準表現。對此，曾多次受傷病困擾的隊友喬治（Paul George）感性表示：「他開始找回感覺了。看到他重塑成那個我們熟悉的、能統治聯盟的Joel Embiid，真的令人耳目一新。身為運動員，看到有人能從傷病打擊中恢復並找回自我，是非常棒的一件事。」除了恩比德的回歸，側翼大將烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的表現也成為焦點。由於其合約即將到期，烏布瑞一直被視為潛在的交易籌碼，但他最近三場比賽以55.8%的命中率場均貢獻21.7分，並展現極佳的防守能量。主帥納斯讚許他為球隊注入了巨大的火花，這讓球團在2月交易截止日前是否送走他產生了更多考量。76人目前也面臨一些人員管理的挑戰，由於球隊目前標準合約球員少於15人，雙向合約球員（如Barlow與Walker）的共同出賽上限僅剩2場。若想繼續使用這兩名球員，球團必須儘快將其中一人轉為標準合約或簽下第15人。另外，葛萊姆斯（Quentin Grimes）近20場比賽命中率下滑至39.6%，場均得分僅剩9.8分。納斯表示正考慮將他放回先發名單，看看改變角色是否能幫助他找回開季時場均17分的火燙手感。隨著當家球星恩比德找回健康與競技節奏，76人隊正準備在競爭激烈的東區發起最後衝刺，試圖以最強完整的陣容迎接季後賽。