我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名曾在邁阿密熱火隊與NBA美國職籃（National Basketball Association）工作多年的資深保全佩雷斯（Marcos Thomas Perez），因利用職務之便盜走超過400件實戰球衣（Game-worn）及珍貴文物，近日遭美國聯邦法院判處3年有期徒刑。（圖／美聯社／達志影像）

一名曾在邁阿密熱火隊與NBA美國職籃（National Basketball Association）工作多年的資深保全佩雷斯（Marcos Thomas Perez），因利用職務之便盜走超過400件實戰球衣（Game-worn）及珍貴文物，近日遭美國聯邦法院判處3年有期徒刑，並勒令賠償高達190萬美元（約新台幣5963萬元）的損失。現年62歲的佩雷斯身份特殊，他曾是在邁阿密警局服務25年的資深警官。退休後，他在2016至2021年受雇於熱火隊安保部門，隨後更在2022至2025年轉任NBA聯盟安保人員。檢方指出，佩雷斯利用在卡西亞中心（Kaseya Center）負責比賽日安保的權限，多次闖入守備嚴密的裝備室。該處存放的是熱火隊規劃未來在球隊博物館展出的歷史文物，只有少數員工擁有出入權限，佩雷斯卻利用這份信任，陸續偷走400多件珍貴球衣。佩雷斯的盜竊行為長達3年半，他透過多個線上平台將贓物跨州銷往全美。令人震驚的是，為了快速脫手，他常以遠低於市場價值的「破盤價」賤賣這些無價之寶。最著名的例子是，他將一件「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在熱火時期穿過的總決賽戰袍，以約10萬美元（約新台幣313萬元）賣出；然而，該件球衣隨後在知名的蘇富比拍賣會上，最終以驚人的370萬美元（約新台幣1.16億元）天價落槌，價差高達37倍。這起被視為美國史上最大的運動紀念品竊盜案，直到去年4月執法人員持搜索令突襲佩雷斯家中才徹底曝光。警方在現場搜獲了近300件尚未售出的實戰球衣與紀念品，熱火球團也隨即證實這些皆為失竊物。佛州南區聯邦檢察官基尼奧內斯（Jason Reding Quiñones）在聲明中憤慨表示：「這名被告曾是警察，卻利用職務之便剝削大家熱愛的球隊。熱火隊代表的是紀律與辛勤工作，而他的行為完全是負面教材。」這場職業運動界的「家賊案」，最終以佩雷斯的入獄與巨額賠償畫下句點，也為各大球團的文物保存機制敲響警鐘。