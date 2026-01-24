我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊今（24）日在主場迎戰印第安納溜馬隊，球隊傷兵眾多，加上溜馬猛烈的三分火力壓制，一度落後多達17分。儘管當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂飆47分試圖力挽狂瀾，雷霆最終仍以114：117爆冷輸球。這場敗仗讓雷霆本季戰績來到37勝9敗，正式宣告無法超越2015-16年賽季由金州勇士隊創下的單季73勝歷史紀錄。雷霆近期狀態火熱，接連擊敗騎士與公鹿奪下2連勝，而溜馬則是帶著3連敗的低迷狀態造訪奧克拉荷馬。然而，溜馬在首節就展現極強的進攻欲望，沃克（Jarace Walker）與內姆哈德（Andrew Nembhard）聯手發威，首節便取得39-28的領先。次節雷霆加強防守，亞歷山大展現 MVP 級別的單打能力，帶領球隊在半場結束前縮小分差至5分。易籃後，雙方開啟對攻大戰，亞歷山大與霍姆格倫（Chet Holmgren）內外夾攻，一度將比分追至僅剩1分差距，但溜馬總能在關鍵時刻靠著精準的三分球穩定軍心。進入末節，雷霆在最後階段發動8-0的猛攻，再次追到1分分差。關鍵時刻溜馬沃克穩住壓力，連續四罰全中。雷霆最後的希望寄託在喬（Isaiah Joe）的三分球，可惜未能投中，而霍姆格倫搶下籃板後的超遠三分絕殺嘗試也偏出，雷霆遺憾吞下本季第9場敗仗。此役數據，雷霆亞歷山大得到47分4籃板4助攻、霍姆格倫25分12籃板。溜馬方面，內姆哈德27分7籃板11助攻、沃克26分、席亞康（Pascal Siakam）21分。在輸掉這場比賽後，雷霆的戰績變為37勝9敗。這意味著即便雷霆在剩下的36場例行賽中全部獲勝，最多也只能達到73勝，無法打破由勇士隊保持的73勝9敗聯盟最佳紀錄。對於這支被寄予厚望的年輕軍團來說，如何在高強度的追逐賽中保持穩定性，將是他們在季後賽前最重要的課題。溜馬隊則靠著本場勝利成功止血，結束三連敗，展現了即使在馬圖林（Bennedict Mathurin）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺陣下，依然能與強敵對抗的韌性。