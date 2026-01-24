艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）明（25）日上午9時將挑戰徒手爬台北101，全程Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，全球引頸期盼，台北101董事長賈永婕稍早透過社群Threads發文，祈求天空作美，氣象預報員鄭傑仁留言回應，「陰天到多雲的時間比較多，降雨機率大概20-30%。」2人問答源自於霍諾德今原訂攀登，後因天候狀況極差而延期，各界迫切關心天氣動向，更有民眾建議，能否下午1時、待氣流較穩定之時再攀爬。
賈永婕稍早透過社群Threads發文：「請問有氣象大神可以告訴我明天的天氣如何呢？」十分擔憂明日天氣狀況，引來不少網友熱心回應，「明天降雨機率極低」、「如果到時不行，不知道有沒有機會改為中午或下午一點開始？」討論熱絡不絕。
該貼文引來氣象預報員鄭傑仁留言說明：「會比今天改善，還是有小飄雨機會，不過陰天到多雲的時間比較多，降雨機率大概20-30%，偏東風風勢可能稍大，昨天其實值班也蠻多媒體問，可惜最後天氣往差的方向發展。」為明日天氣概況留下晴朗曙光。
霍諾德爬101恐一再延期？眾建議改時段
此外，針對網友建議，若霍諾德攀登台北101的時間改為下午，或是滾動式調整為上午9時至下午1時之間開爬，能否就此閃避天候不佳狀況，相較穩定的氣流與氣溫，才適合攀登。《NOWNEWS今日新聞》針對此事，再詢問鄭傑仁專業意見，直至截稿前尚未得到回覆。
值得關注的還有，倘若明日天候一樣不佳或更差，霍諾德攀登台北101是否再次延期，甚至取消？主辦單位Netflix方面正在擬定相關措施，若有最新方針即向《NOWNEWS今日新聞》更新；賈永婕方面，也仍未說明後續動向，僅期盼屆時天空作美，喊話一切值得等待。
