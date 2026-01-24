我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德明將攀登台北101，天候狀況備受外界關心。（圖／記者林柏年攝影）

霍諾德明爬101！天氣、降雨率預測 賈永婕發聲

「會比今天改善，還是有小飄雨機會，不過陰天到多雲的時間比較多，降雨機率大概20-30%，偏東風風勢可能稍大，昨天其實值班也蠻多媒體問，可惜最後天氣往差的方向發展。」

▲賈永婕（右）期盼明日天空作美，好讓霍諾德（左）展開攀登台北101的史詩級挑戰。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

霍諾德爬101恐一再延期？眾建議改時段

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）