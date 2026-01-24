我是廣告 請繼續往下閱讀

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），原本預計今日攀登台北101，卻因天候關係將延期至明日，粉絲也呼籲安全第一，不要為了爬而爬。

全球傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定今（24）日上午9點挑戰徒手攀登台北101，這場備受矚目的極限行動卻在最後一刻因為天氣因素喊卡，。許多特地前去圍觀的粉絲撲空，幽默跑去抓101，發現根本抓不住，而霍諾德的握力指數意外曝光，超乎常人的近95公斤嚇壞眾人：「這可以捏碎骨頭了吧？」台北101對他來說，或許真的是小菜一碟。霍諾德1月24日挑戰爬101早在去年（2025）10月就預告，並將會透過Netflix直播，消息一出立刻引爆話題；隨著近日霍諾德試爬台北101的相關畫面陸續流出，加上台北101董事長賈永婕親自爬上大樓宣傳，討論熱度一路升溫，所以今早101現場湧入大批民眾，想親眼見證這一刻奇蹟，可惜天公不作美，大雨攪局，確定延期。雖然撲空，但現場氣氛並未失控，多數民眾反而鬆了一口氣，直呼安全最重要，賈永婕也親自向大家致歉，幽默表示：「不好意思再多玩一天。」《NOWNEWS今日新聞》記者現場觀察，大批粉絲在得知活動臨時延期後，情緒其實相當平穩，甚至有人慶幸霍諾德沒有硬撐上場，不少人默默收拾設備，相約隔天再來，陪霍諾德一起攻頂。不過現場也出現意外的幽默插曲，有撲空的粉絲在社群發文自嘲：畫面中一群人輪流去握台北101外牆，結果全數失敗，荒謬又好笑的畫面迅速在網路流傳。事實上，霍諾德之所以被視為「人類極限代表」，並非浪得虛名，他曾在2017年徒手攀登美國優勝美地國家公園的酋長岩，全程不使用任何繩索或安全裝備，創下攀岩史上的里程碑，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，並奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎。當年他在典禮外示範握力器測試，右手83.4公斤、左手94.8公斤，還一臉輕鬆。相較一般人約30公斤、有健身習慣者40到50公斤的水準，他超過90公斤的數據直接嚇瘋粉絲，「這會捏碎骨頭吧？」也難怪外界普遍認為，台北101對他而言，真的只是時間與天氣的問題。因為今天天氣關係延期，霍諾德本人也在IG親自說明，坦言因為下雨導致牆面濕滑，實在無法攀爬，「這也是沒辦法的事。」他笑說今天就改成外出健行，並呼籲大家明天繼續鎖定。