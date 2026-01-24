我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將陳愷佑休賽季前往美國Driveline訓練中心，從旁觀察卡洛爾（Corbin Carroll）揮棒爆發力，直呼與洋砲魔鷹差不多等級。（圖／美聯社／達志影像）

富邦悍將內野新秀陳愷佑休賽季赴美國鳳鳳城的Driveline訓練中心自主訓練，將個人的打擊機制「打掉重練」，他坦言，去了一趟美國後，發現自己的打擊動作太多缺失，新球季將以新的姿勢重新出發。此外，陳愷佑分享在美訓練時，遇見美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）台、美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），他形容卡洛爾的爆發力就像是台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya），「不只有Power，跑壘速度又快，真的很誇張。」陳愷佑去年球季結束後先投入冬季聯盟，再前往美國Driveline「進修」，他坦言，去年球季一直找適合自己的打擊機制，因此這趟美國行，直接將打擊姿勢「打掉重練」，「去美國找到適合自己的發力方式、最舒服的準備動作，全部統整起來，今年球季就是調整成一個動作。」陳愷佑指出，過去可能換一個動作，就要花很多時間重新調整，但球季進行中，球隊不會等選手慢慢調整，「新的姿勢固定後，從中去調整小細節就好，不會再有整個改掉的狀況。」透過儀器與影像的輔助，陳愷佑發現自己打擊時的律動非常不穩定，「為了要跟球，身體的晃動很大，去一趟美國，知道打擊不能有太多的晃動跟多餘的動作，保持節奏外，還要把多餘的動作都刪掉。」陳愷佑表示，「在哪擊到球」、「出棒幅度」、「髖的角度轉多少」都透過高速攝影機數據化，「簡單講就是很赤裸，我幾乎都是不好的（數據）居多。」經過1個月的訓練，陳愷佑慢慢修正打擊動作，訓練菜單全部是量身打造，「檢測下來哪裡不好，若從中去改善的話要做什麼事情，都在課表上，然後加上重量訓練（輔助）。」因此在春訓期間，陳愷佑除了要參與球隊的練習，還要額外花時間完成Driveline的課表。陳愷佑分享，在Driveline遇到大聯盟台、美混血球星「卡仔」卡洛爾，直呼爆發力超級驚人，「從旁邊看他的打擊練習、重量訓練，不知道他的力量是哪裡來的，雖然他小小隻跟我差不多，但發揮出來的力量，跟魔鷹差不多。」陳愷佑形容，卡洛爾輕鬆揮棒的擊球初速就跟中職「本土砲」同等級，而全力揮棒的擊球初速更是洋砲水準，讓他看得目瞪口呆，「不只有Power，跑壘速度又快，真的很誇張。」赴美這段期間，陳愷佑除了每天訓練，還去亞利桑那附近的國家公園見見世面，加上當地有NBA球隊鳳凰城太陽隊，他也剛好是布克（Devin Booker），能順便追星，「剛好看到湖人隊與太陽隊的比賽，也有看詹姆斯（LeBron James）。」