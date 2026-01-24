我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將21歲內野新秀陳愷佑休賽季赴美國Driveline訓練中心自主訓練，也因此認識崇拜已久的中信兄弟「小可愛」江坤宇，陳愷佑說，江坤宇一直是他追尋的楷模，希望未來能成為攻守俱佳的頂尖球星。新球季陳愷佑設下2個目標「開路先鋒」、「亞冠賽」，他坦言，以目前的成績還不夠格入選亞冠賽中華隊，「這是年輕球員的舞台，就至少先達到這個（亞冠賽），像（陳）傑憲前輩也是從這樣亞冠賽慢慢一個一個打上去，到現在當經典賽隊長。」陳愷佑2023年入隊，去年踏上一軍舞台，雖然守備偶有佳作，但打擊成績不盡理想，出賽20場、打擊率僅1成30，他坦言遇到高階洋投幾乎打不好，很容易被犀利的變化球誘使出棒。因此休賽季陳愷佑赴美調整打擊機制，以新的打擊動作重新出發。去年首次升上一軍時，陳愷佑就曾透露把江坤宇視為目標，希望有朝一日能成為「富邦版的江坤宇」，而這趟美國行，陳愷佑終於認識了這位崇拜許久的前輩，2人也在美國進行傳接球。陳愷佑說，江坤宇不只守備好，打擊也出色，並非單純的「守優於打」，「我覺得他是守備好到蓋過他的打擊，其實2端都是頂尖的優點。」陳愷佑坦言，一直思考要怎麼成為像江坤宇這樣的頂尖選手，「能在兄弟這種守備這麼好的球隊中守最重要的位置，實際看他練球後，就會覺得是理所當然。」陳愷佑在新球季的目標是「開路先鋒」，「希望整個球季能固定在一軍打第一棒，這就代表打擊夠穩定，這是去美國前就定下來的目標。」此外，陳愷佑還有另一個追尋的目標，就是能在年底入選「亞冠賽中華隊」，「或許這對我來說還有點不太實際，但我將亞冠賽視為目標。 」陳愷佑坦言，以目前的成績，自己還不是亞冠賽層級的球員，「這是年輕球員的舞台，就至少先達到這個（亞冠賽），像（陳）傑憲前輩也是從這樣亞冠賽慢慢一個一個打上去，到現在當經典賽隊長。」陳愷佑期待今年的自己能破繭而出，年底與日、韓新秀在國際舞台一同競技。