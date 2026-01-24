日本職棒（NPB）阪神虎隊主砲佐藤輝明去年奪下中央聯盟全壘打、打點雙冠王，但至今仍未與球團完成換約，去年季末佐藤曾表達想要在今年底透過「入札制度」挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），也被視為合約卡關的可能因素。前阪神隊監督、現球團顧問岡田彰布日前受訪時提出質疑，並主張要有完善制度，「必須制定規則，例如規定（入札出去後）5年內絕對不能回日本之類的，必須考慮各種限制。」
佐藤輝明去年奪央聯MVP 至今尚未與阪神虎達成合約共識
現年26歲的佐藤輝明，去年球季大爆發，敲出40轟、102分打點，一舉奪下央聯全壘打、打點雙冠王，並榮獲中央聯盟最有價值球員獎（MVP），季末更傳出他希望在今年球季結束後申請「入札」挑戰大聯盟。日前經典賽日本隊公布第2波球員名單，佐藤被納入其中，但新合約至今仍未有下落，也引發球界討論。
據《東京體育》報導，關於佐藤的新合約，阪神球團社長粟井一夫日前接受媒體採訪時，謹慎表示，「雙方正誠心誠意地持續溝通，這是事實。」不過球團顧問岡田彰布則對現狀提出質疑，並直言，「到現在還沒換約真的很奇怪，為什麼還不簽呢？」
岡田彰布開啟「地圖炮」 呼籲要改入札制度
此外，針對佐藤希望未來能行使的入札制度挑戰大聯盟，岡田也展開其個人論點，「如果達到 FA（自由球員資格），那就是球員的權利；但入札制度應屬於球團的方針，我認為（跟佐藤現在不簽約）完全沒關係。」
岡田明確切分「FA」與「入札制度」的差別，並主張有必要完善制度，「必須制定規則，例如規定（入札出去後）5年內絕對不能回日本之類的，必須考慮各種限制。」接著，岡田的言論更跨出職棒圈，點名了旅外風氣盛行的足球界，「看看J聯賽，現在人氣有多低？年薪破億的球員有幾個？這就代表聯賽沒有魅力了嘛。」
入札若成為常態將是日職的損失 岡田彰布：「日本棒球會完蛋」
岡田指出，若在取得FA資格前就透過「入札」挑戰大聯盟成為常態，將會是日本職棒界的重大損失。岡田加重語氣表示，「要好好考慮後輩才行，不能只顧著『自己想去就好』，再這樣下去後面會變得很麻煩。如果以為只要靠『入札』什麼都能成行，那事情就大條了，日本棒球會完蛋的。」
針對岡田直接且嚴重評論佐藤尚未簽新約一案，《東京體育》指出，若佐藤最終選擇入札一途，其影響將不只是單一球員的流失，更可能直接導致日本職棒整體魅力的下降。
