▲迪士尼《阿拉丁》的主題曲〈A Whole New World〉有用來搭配Lulu和陳漢典的婚禮。（圖／摘自IMDb）

▲Lulu婚禮進場時，有迪士尼《木偶奇遇記》經典主題曲作為搭配。（圖／記者蘇詠智攝）

▲Lulu（左）與陳漢典婚禮，搭配了好幾首迪士尼幾部經典動畫的主題曲。（圖／記者蘇詠智攝）

陳漢典與Lulu的婚禮，最重要的入場、交換誓詞等階段，伴隨著迪士尼多部經典動畫的名曲音樂，呈現出濃厚的童話氛圍，包括《木偶奇遇記》、《白雪公主》、《美女與野獸》、《小美人魚》與《阿拉丁》的著名歌曲都在不同的段落中帶來夢幻的感動。一開始陳漢典與Lulu分別入場，就用了《木偶奇遇記》最有名的〈When You Wish Upon a Star〉，之後《美女與野獸》主題曲和《白雪公主》的〈Some Day My Prince Will Come〉出現，讓整個婚禮的夢幻氣氛增強。而描述《小美人魚》渴望來到陸地世界的〈Part Of Your World〉則和從單身走入婚姻同樣需要勇氣的心境頗為接近，《阿拉丁》的〈A Whole New World〉恰好為婚姻生活的嶄新愉悅做了好註解。好玩的是，當陳漢典與Lulu迎接妙語如珠的證婚人吳宗憲，音樂搭配的是《小美人魚》歡樂熱鬧的〈Under the Sea〉，正好符合他一向製造輕鬆笑料的公眾形象，也讓婚禮從一開始的夢幻、感動，增添了不少趣味的氣息。