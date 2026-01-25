陳漢典與Lulu的婚禮，最重要的入場、交換誓詞等階段，伴隨著迪士尼多部經典動畫的名曲音樂，呈現出濃厚的童話氛圍，包括《木偶奇遇記》、《白雪公主》、《美女與野獸》、《小美人魚》與《阿拉丁》的著名歌曲都在不同的段落中帶來夢幻的感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲迪士尼《阿拉丁》的主題曲〈A Whole New World〉有用來搭配Lulu和陳漢典的婚禮。（圖／摘自IMDb）
▲迪士尼《阿拉丁》的主題曲〈A Whole New World〉有用來搭配Lulu和陳漢典的婚禮。（圖／摘自IMDb）
《白雪公主》等名曲陸續登場　婚禮充滿迪士尼童話氣氛

一開始陳漢典與Lulu分別入場，就用了《木偶奇遇記》最有名的〈When You Wish Upon a Star〉，之後《美女與野獸》主題曲和《白雪公主》的〈Some Day My Prince Will Come〉出現，讓整個婚禮的夢幻氣氛增強。

而描述《小美人魚》渴望來到陸地世界的〈Part Of Your World〉則和從單身走入婚姻同樣需要勇氣的心境頗為接近，《阿拉丁》的〈A Whole New World〉恰好為婚姻生活的嶄新愉悅做了好註解。

▲Lulu婚禮進場時，有迪士尼《木偶奇遇記》經典主題曲作為搭配。（圖／記者蘇詠智攝）
▲Lulu婚禮進場時，有迪士尼《木偶奇遇記》經典主題曲作為搭配。（圖／記者蘇詠智攝）
吳宗憲登場搭配《小美人魚》名曲　熱鬧趣味氣氛強烈

好玩的是，當陳漢典與Lulu迎接妙語如珠的證婚人吳宗憲，音樂搭配的是《小美人魚》歡樂熱鬧的〈Under the Sea〉，正好符合他一向製造輕鬆笑料的公眾形象，也讓婚禮從一開始的夢幻、感動，增添了不少趣味的氣息。

▲Lulu（左）與陳漢典婚禮，搭配了好幾首迪士尼幾部經典動畫的主題曲。（圖／記者蘇詠智攝）
▲Lulu（左）與陳漢典婚禮，搭配了好幾首迪士尼幾部經典動畫的主題曲。（圖／記者蘇詠智攝）

看更多相關新聞：

Lulu婚禮倒數2周！露面洩緊張心聲　與陳漢典私下情趣曝光

Lulu、陳漢典絕美婚紗照竟是這樣拍！幕後花絮曝光　175萬網笑瘋

陳漢典、Lulu搭星宇引爭議！昔封最強綠葉4關鍵零負評　AI都認證

陳漢典娶Lulu後變了！曾是最沒存在感主持人　婚後評價大翻轉

相關新聞

LuLu黃路梓茵、陳漢典一大早收珠寶禮盒　郁方和老公親自當快遞員

Lulu陳漢典曬一家四口婚紗照！幸福喊：全世界最用心的人都在這裡

陳漢典、LULU婚禮倒數6天！最新婚紗照釋出　竟藏30年前驚人巧合

陳漢典Lulu婚禮剩9天！吳宗憲包200萬證婚　小S缺席「只有禮金」