我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（如圖）將在Lulu與陳漢典的婚禮上的擔任證婚人。（圖／公視台語台提供）

▲王力宏（如圖）也在Lulu與陳漢典婚禮上的來賓名單上。（圖／王力宏IG@wangleehom）

▲陳漢典（左）與Lulu（右）今（25）日舉行婚禮。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）今(25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、宴請約650位親朋好友，現場眾星雲集，號稱媲美「三金」盛會，除了演藝界重量級大哥吳宗憲與王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾，還有金鐘＆金馬超高顏值夫妻檔邱澤與許瑋甯、金曲得主王力宏、動力火車以及正在全台熱賣的《陽光女子合唱團》鍾欣凌和許光漢等多位大牌都在賓客名單上。由於陳漢典與Lulu在演藝圈的好人緣，各界大咖好友不少人都要出席他們的婚禮，祝他們百年好合。演藝界重量級大哥之外，柯震東、徐佳瑩+比爾賈夫婦、曾寶儀、戴資穎、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威+方志友夫婦、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、張睿家、王傳一、邱凱偉、楊烈、伊正、亮哲、郁方、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦等都受邀出席，不乏「三金」得主。而新郎新娘除了綜藝節目主持和戲劇演出外，也都出過唱片，因此許哲珮、旺福小民、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、巴鈺、黃小柔、陳建騏、魏如萱、李英宏、李千娜、告五人的犬青+雲安、關穎、比莉姐+周湯豪、潘若迪、阿BEN+徐小可夫婦、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東+管罄夫婦、孫盛希、李玉璽+許允樂夫婦、黃韻玲、李翊君、蕭煌奇、Matzka、李易+六月夫婦、史丹利+GIGI夫婦、盧學叡、周定緯、李佳穎、歐弟、施名帥+朱芷瑩夫婦、唐禹哲...等也會是座上嘉賓，陣容相當堅強。婚宴流程同樣經過精心設計，宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」，特別請來好友黃豪平主持，開場前以新人成長影片溫馨暖場，隨後花童及兩位擔任伴郎、伴娘的好友Juicy 及Amanda率先進場揭開序幕，接著新郎陳漢典與新娘 Lulu分別穿著The House Tailors 屋內洋服 及 Demetrios bridal room婚紗 亮麗登場，在親友見證下開啟人生的重要階段。隨後兩人將於階梯前進行交手儀式，Lulu爸媽將愛女託付給陳漢典，兩人隨即向雙方爸媽鞠躬，遇期會是很感人的場面，兩人在演藝工作上的恩師吳宗憲的擔任證婚人，各方期待他會有很幽默的致詞，讓這段充滿祝福與感動的流程能畫下最甜蜜句點。之後兩人將換裝變身「唱跳歌手」，以唱跳方式驚喜入場，各自帶來〈讓我們在一起吧〉、〈愛情有你〉兩首歌，充分展現「夫唱婦和」的最佳典範，點燃全場氣氛，值得拭目以待。