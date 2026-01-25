陳漢典與Lulu（黃路梓茵）的婚宴正在台北文華東方酒店舉行中，席開70桌、宴請約650位親朋好友，現場眾星雲集，號稱媲美「三金」盛會。康康帶著妻兒前來，包了88000，笑稱大家不要拿他跟放話包兩百萬的吳宗憲比，他這個數字是希望陳漢典早點當爸爸（88）。被問到是否給予「做人」的指點，他爽快說道：「他們應該比我厲害吧，年紀輕，體力比較好。」
康康紅包數字有意義 李玉璽與許允樂想先生子
康康透露原先得知只有兩個位子，打算包66000、取個「66大順」的吉祥寓意，後來因為女兒是Lulu粉絲，兒子喜歡陳漢典，
所以一家4口一起來，李金也加碼。他的兒子已經173公分、比他還高，一家人也精心打扮，很重視這個場合。提到「做人」祕訣，他突然語出驚人：「有什麼祕訣？ 就是交配啊。他們那麼年輕，比我厲害啦。」
同樣也結婚不久的李玉璽和許允樂，坦言他們目前打算先做人，再考
慮辦婚宴。這是他兩以夫妻姿態正式在公眾眼前出現的第一次，被問到婚後有何不同？李玉璽坦言婚 前就已經很像現在的日子，可是有更踏實的感覺。許允樂則羞認目前 看到睡衣的時間變多，對於「做人」大計則表示想要生兩個。
台語八點檔常客伊正也盛裝前來，表示算是陳漢典這一邊的賓客，過去彼此有合作過戲劇，認為他是個謙虛有禮、非常親切又貼心的人，Lulu也是近年來當紅的一線主持，聽到他們喜訊雖然驚訝，卻很開心，希望他們可以早生貴子，組成一個家庭。
