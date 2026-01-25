我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康康（左一）帶著妻兒、一家4口出席Lulu與陳漢典的婚禮。（圖／記者林柏年攝）

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）的婚宴正在台北文華東方酒店舉行中，席開70桌、宴請約650位親朋好友，現場眾星雲集，號稱媲美「三金」盛會。康康帶著妻兒前來，包了88000，笑稱大家不要拿他跟放話包兩百萬的吳宗憲比，他這個數字是希望陳漢典早點當爸爸（88）。被問到是否給予「做人」的指點，他爽快說道：「他們應該比我厲害吧，年紀輕，體力比較好。」康康透露原先得知只有兩個位子，打算包66000、取個「66大順」的吉祥寓意，後來因為女兒是Lulu粉絲，兒子喜歡陳漢典，