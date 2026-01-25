女星蔡尚樺日前主持仁寶集團尾牙時，突然在舞台上摔倒，畫面曝光後引發熱議。只見蔡尚樺當時本來想去扶蕭煌奇走上階梯，結果她自己卻踩到服裝跌倒，當下場面尷尬。另一名主持人阿Ken見狀，立刻上前將她扶起，還笑說是不是蕭煌奇練過柔道，把蔡尚樺摔倒了，巧妙化解現場尷尬氣氛。事後蔡尚樺也透露阿Ken私下送甜甜圈安慰她，讓她狂誇阿Ken：「簡直是世間少有絕世暖男」。
主持仁寶尾牙大出糗 蔡尚樺台上慘摔
仁寶集團22日在南港展覽館舉辦盛大尾牙，請來陳華、蕭煌奇、梁靜茹、告五人等大咖歌手炒熱氣氛，主持人則由蔡尚樺、阿Ken擔任，想不到已經主持仁寶尾牙第二年的蔡尚樺當天卻不小心在舞台上慘摔。
蔡尚樺事後也在社群分享當時畫面，只見她疑似踩到裙襬，直接屁股著地往後倒，一旁工作人員、參加尾牙的員工都嚇到，趕緊問她還好嗎？阿Ken也伸手將蔡尚樺扶起，蔡尚樺則驚呼：「蕭煌奇老師沒摔倒過，我先摔倒了」，阿Ken見狀則立刻接話，笑說蕭煌奇有練過柔道，「結果一轉身把尚樺摔倒了」。
蔡尚樺曝阿Ken私下暖舉：送我一盒甜甜圈
3人在台上嘻嘻哈哈巧妙化解這尷尬情況，蔡尚樺也透過臉書發文，感謝粉絲的關心，「除了屁股隱隱作痛，其他都無大礙」。蔡尚樺也加碼分享阿Ken的暖心舉動，「Ken哥笑歸笑，但超貼心，立刻請人八百里加急送來一盒甜甜圈，撫慰我受驚的身心，主持完還拿包包幫我擋雨護送上車，簡直是世間少有絕世暖男」。
粉絲看了影片也紛紛留言，「尚樺跌倒也是可愛的」、「長襬裙下樓梯真的要小心」、「人還好嗎？沒關係，這樣很有一個記憶點，是美好的意外。安全第一」、「沒有人摔下來還那麼漂亮的，但要過年了，一切還是要小心」。還有網友開玩笑調侃，阿Ken的暖男舉動可能會讓緋聞女友安心亞吃醋，「Ken哥等著看安心亞的臉色吧」。
蔡尚樺臉書、蔡尚樺IG
