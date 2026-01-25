我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳為民被林家祥曝光醫美對比照，直接釣出本人幽默回應。（圖／林家祥Threads@seanlin1987727）

藝人陳為民以幽默形象聞名，極具個人特色的長相，更是辨識度非常高。但不料這個有特色的長相，竟直接出賣了他，演員林家祥近日在社群PO出一名男性做醫美的對比照，雖然眼睛部分有打馬賽克，但還是一秒就被認出是陳為民，讓林家祥笑說「有擋跟沒擋根本沒差」，還直接釣出陳為民本人表示「馬賽克也遮掩不了的盛世美顏」，讓網友笑翻直呼「化成灰都認得」。林家祥近日於Threads分享一張醫美術前術後對比照，雖然該名男性眼睛有打馬賽克，但超獨特的長相，馬上被認出是陳為民，讓林家祥忍不住笑說：「我個人認為，陳為民大哥這個馬賽克的部分，是真的沒有必要啦，因為有擋跟沒擋根本沒差啊」，直接變成史上最沒用馬賽克。陳為民本人也搞笑表示：「唉…馬賽克也遮掩不了的盛世美顏」，自信態度再度引發爆笑。而這張照片也引來大批網友留言，「這一看就是陳為民大哥啊！化成灰我都認得他」、「慢一秒認出他都是對他的不尊重」、「幹什麼東西，我懷疑你在模仿一個人」，還有醫美醫生現身說法，「有些客人不想給人家知道他有做醫美就會要求馬賽克眼睛，所以我們就先假裝不知道吧」，整個留言串超荒謬。陳為民幽默性格深受粉絲喜愛，雖然常因長下巴被戲稱「戽斗」、「香蕉」等，但這也成為他在演藝圈獨一無二的「正字標記」。陳為民也從不避諱拿自己的長相自嘲，甚至曾幽默表示自己的下巴「可以用來開罐頭」，這種大方的態度反而讓他擄獲大批粉絲。而近年，陳為民將生活重心轉向他的最愛之一，也就是重型機車。他不僅持續經營自己的重機周邊副業，更經常在社群平台分享隨性出發的環島與山道行程。他常感性表示，現在更珍惜獨處與風速帶來的自由感，不再追求過度的通告曝光，而是將鏡頭對準台灣的山海美景，自由自在的生活態度，讓外界都羨慕又佩服。