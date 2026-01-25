美國攀岩界的傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9點展開徒手攀登台北101大樓的極限挑戰，只見他在開始攀登後的第91分鐘時完成攻頂，摸到台北101避雷針，全場粉絲替他歡呼。霍諾德隨後也穿上早就放在塔頂的裝備，以垂吊方式下到有電梯的樓層，驚悚畫面堪比阿湯哥電影《不可能的任務》。而他見到老婆桑妮（Sanni McCandless）的第一反應也超可愛，立刻送上深情擁抱和親吻，夫妻互動很甜蜜。
霍諾德從101頂端垂吊 下到第91層樓跟老婆會合
霍諾德順利完成攀登挑戰後，從101頂端垂吊下樓，而桑妮早在約91層樓處做等待，要第一時間與霍諾德會合。只見霍諾德看到老婆後，立刻脫下裝備，上前給老婆一個大大的擁抱，兩人還不顧鏡頭拍攝，大方秀恩愛，不僅給彼此深情一吻，霍諾德更拿出手機自拍，和老婆一起留下這難能可貴的高空合照。
老婆直呼「好擔心你」 霍諾德自嘲爬太慢
桑妮看到霍諾德平安歸來也藏不住內心激動，不停跟霍諾德說：「我好擔心你」，她表示自己害怕霍諾德會受到高溫、風速影響，她看在眼裡也非常緊張，霍諾德則笑說他爬到一半確實覺得有點熱，但這體驗他真的覺得「太棒了」。桑妮也不忘稱讚霍諾德爬得很快，霍諾德則笑說他還以為自己動作太慢了；從夫妻倆的互動和對話可以看出兩人感情有多好。
本來不知他是攀岩大神 桑妮初遇霍諾德就主動給電話
據悉，霍諾德與桑妮初次見面時，桑妮根本不知道他是攀岩界的傳奇，只以為他是戶外運動專家，偶然去參加了他的簽書會，結果就被台上幽默發言的霍諾德吸引。於是桑妮鼓起勇氣在上前要簽名時，留下寫有自己電話的紙條，沒想到霍諾德也真的收下了，兩人開始展開約會。
相處後桑妮才得知霍諾德是熱衷於挑戰極限的男人，她很佩服老公的勇氣和成就，兩人在2020年正式結婚，目前育有2女。這次霍諾德說要徒手挑戰在無防護裝備的情況下攀登台北101，桑妮也是全力支持，更到場替他加油。
桑妮上101幫霍諾德加油 一路愛相隨
從霍諾德來台後桑妮就一直陪在身邊，把握時間跟老公相處，在霍諾德攀登到一半時，桑妮也跟著Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》團隊搭電梯到第60樓，在窗邊替老公打氣。隨後才又上到91樓，等待霍諾德垂降，如此真摯的夫妻感情令人稱羨。
從霍諾德來台後桑妮就一直陪在身邊，把握時間跟老公相處，在霍諾德攀登到一半時，桑妮也跟著Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》團隊搭電梯到第60樓，在窗邊替老公打氣。隨後才又上到91樓，等待霍諾德垂降，如此真摯的夫妻感情令人稱羨。
