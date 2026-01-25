我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA夏洛特黃蜂明星前鋒布里奇斯（Miles Bridges）近期深陷交易傳聞，包含洛杉磯湖人、金州勇士在內的幾支球隊都對他很感興趣，根據最新報導，布里奇斯理解各種圍繞他的交易傳聞，但他仍專注於幫助球隊贏球，並希望盡可能地留在黃蜂，「我知道那些事情，但我只想專注於贏球，專注於掌控我能掌控的事情上。」布里奇斯稍早接受《夏洛特觀察家報》記者布恩（Roderick Boone）訪問時說道，「我只想專注於贏球，專注於掌控我能掌控的事情上，無論我是否被交易，我都寧願留在這裡。」布里奇斯隨後補充道，他認為就算真的發動交易，黃蜂制服組也會先來告訴他，「我知道彼得森（Jeff Peterson，籃球運營總裁）和那些人，會先和我談談，所以我不會去擔心這些事，我只專注於比賽上。」隨著2月5日交易截止日臨近，布里奇斯突然成為交易市場熱門人選，根據此前報導，包括湖人、勇士在內的幾支球隊都對他很感興趣，另外公鹿也可能繼續當買家，透過交易延攬這位27歲明星前鋒。布里奇斯目前效力黃蜂7個球季，合約將於2026-27球季到期，年薪2280萬美元。迄今為止，他在44場比賽中場均貢獻18.7分、6.3個籃板和3.5次助攻，雖然自2018年加盟以來，布里奇斯和黃蜂都還未能打進季後賽，但他對球隊的未來發展方向仍持樂觀態度，並希望成為球隊長期計劃的一部分。「是的，我當然想成為其中的一份子。」布里奇斯說。 「大家都希望球隊能夠繼續保持團結。但你必須掌控自己能夠掌控的事情，繼續努力爭取勝利。」