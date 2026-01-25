我是廣告 請繼續往下閱讀

再過不到一周，就是那場震撼籃壇的「唐西奇（Luka Doncic）交易案」滿一年的日子。今（25）日已披上洛杉磯湖人戰袍的唐西奇，迎來交易後第二次重返達拉斯的比賽。面對這位昔日的救世主，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）在賽前受訪時表現得十分冷淡，強調球隊與球員都已各自展開新篇章。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）卻補刀說道：「回到達拉斯比賽的重要性可能會持續到他退休那天。」當媒體問及交易即將屆滿一周年的感受時，基德語氣平淡地表示：「一年了，明年就是兩年，後年就是三年，我們會一直數下去。盧卡已經離開了，我們也向前看了。」基德隨後補充道：「我們祝他一切順利，但這就是籃球生意，我們必須繼續前進。」去年那場在深夜爆發的神祕交易案，至今仍讓許多達拉斯球迷感到難以置信。當時外界普遍預期唐西奇會像傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）一樣終老達拉斯，沒想到卻在一夕之間轉戰紫金軍團。雖然轉隊過程令人震驚，但雙方在一年後似乎都找到了新方向。唐西奇在湖人隊打出了生涯巔峰表現，不僅拿下全明星賽「票王」殊榮，更是本季年度MVP的熱門人選；而獨行俠則在失去唐西奇後，正式進入由超強新秀弗拉格（Cooper Flagg）領軍的新時代，試圖打造長期的競爭力。湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）認為重返達拉斯對唐西奇而言，意義將伴隨其整個職業生涯：「這場比賽的重要性可能會持續到他退休那天。」儘管球隊管理層極力看淡唐西奇離隊的震撼，但達拉斯球迷顯然還沒完全從失去這位天才後衛的感傷中平復。比賽現場仍隨處可見身穿獨行俠77號球衣的球迷為他喝采。對於唐西奇而言，達拉斯是他夢想開始的地方，即便如今身披湖人球衣挑戰MVP，與這座城市的羈絆依然深刻。