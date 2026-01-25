美國攀岩界的傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在今（25）日上午9點展開徒手攀登台北101大樓的極限挑戰，並於91分鐘後就成功攻頂，創下驚人紀錄。而他的老婆桑妮（Sanni McCandless）也全程緊盯他，就在窗內透過玻璃靜靜地看著老公，祈禱他的成功，而這個畫面也被Netflix全程拍下來，曝光了老婆桑妮的視角，只見那瞬間，整個直播完全安靜，將空間完全留給夫妻倆，空氣中流露的感人氣氛，直接看哭大批粉絲。

霍諾德攻頂後，有網友大讚Netflix這次的直播，不管是攝影師、導播、主持人等都非常專業。其中，在拍到桑妮於台北101窗內，隔著玻璃看著霍諾德身上毫無裝備往上爬時，全場直接安靜，把這個瞬間完整的留給霍諾德和桑妮夫妻倆。

▲Netflix在拍到霍諾德老婆看著他的瞬間時，全場直接安靜，將空間留給兩人。（圖／翻攝自Netflix）
霍諾德老婆看著他登頂　安靜瞬間粉絲全看哭

許多粉絲在看到這段後，都忍不住哭出來，「那時的安靜流露出來的力量好強大！」、「能夠這樣尊重情緒、懂得留白，真的很厲害」、「看著就哭了是正常的嗎」、「登頂的那一關鍵時刻也是！ 完全安靜」等，大讚製作團隊與主持人的專業。

霍諾德老婆超緊張　在窗邊為他打氣

事實上，霍諾德婆雖然表現淡定，並支持老公的決定，但其實她心裡非常緊張，在看到霍諾德平安歸來也藏不住內心激動，不停跟霍諾德說：「我好擔心你」，她表示自己害怕霍諾德會受到高溫、風速影響，她看在眼裡也非常緊張，霍諾德則笑說他爬到一半確實覺得有點熱，但這體驗他真的覺得「太棒了」。

而從霍諾德來台後，桑妮就一直陪在身邊，把握時間跟老公相處，在霍諾德攀登到一半時，桑妮也跟著Netflix《赤手獨攀台北101：直播》團隊搭電梯到60樓，並在窗邊替老公打氣。隨後才又上到91樓，等待霍諾德垂降，霍諾德也是一見到老婆就給出大大擁抱，讓外界都感受到兩人濃濃的好感情。

