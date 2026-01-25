我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火今（25）日客場挑戰猶他爵士，雖然兩隊皆面臨多名主力缺陣，但熱火展現驚人的團隊進攻深度，全場共有7人得分達雙位數，終場以147：116輕取爵士。儘管爵士慘敗，陣中中鋒努爾基奇（Jusuf Nurkic）仍寫下歷史，成為爵士隊史首位連續3場比賽繳出「大三元」的球員。開賽首節兩隊大打進攻戰，爵士雖然命中率高達五成，但熱火憑藉阿德巴約（Bam Adebayo）單節11分領軍，以1分微幅領先。進入第二節，戰況天平徹底傾斜，熱火進攻火力依舊穩定，單節再轟38分；反觀爵士進攻陷入當機，單節僅拿18分。熱火在第二節打出38：18的壓倒性攻勢，帶著21分的領先優勢進入下半場。半場結束時，熱火已有5名球員得分上雙，徹底撕裂爵士防線。爵士隊今日唯一亮點是當家中鋒努爾基奇。他全場出賽31分鐘，13投8中貢獻17分、10籃板、12助攻。根據數據統計，這是他連續第三場比賽達成大三元，同時也是爵士隊史首位完成此項神蹟的球員。然而，努爾基奇在第4節的一次防守動作引發爭議。他在防守約維奇（Nikola Jovic）時出現墊腳的動作，被裁判判定為一級惡意犯規。最終他在紀錄達成後被換下場休息，惜未能助隊止敗。進入末節，熱火領先幅度一路擴大至30分以上，比賽早早進入垃圾時間。熱火全隊以阿德巴約26分、15籃板表現最佳，約維奇也貢獻23分。爵士方面則以森薩博（Brice Sensabaugh）轟進4記三分球奪下23分最為亮眼。遺憾的是，比賽尾聲出現傷情，熱火小將亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）不慎受傷，最終在隊友攙扶下才得以離場。終場熱火以31分之差收下勝利，送給爵士2連敗。