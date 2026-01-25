美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日順利完成攀登台北101的極限挑戰，引起全球關注。而他的妻子桑妮（Sanni McCandless）也在現場全程陪伴，兩人感情好到讓人羨慕。不過其實他們過去也曾發生過爭執，霍諾德生涯摔過最嚴重的傷勢，就與桑妮繩索操作失誤有關。當時霍諾德脊椎壓迫性骨折，差點不能再攀岩，讓他一度動念想跟當時還是女友的桑妮分手。
霍諾德受過重傷！竟與老婆桑妮的失誤有關
霍諾德今日在沒有保護繩的情況下，只花91分鐘就登上台北101頂端，完成高度508公尺的攀登挑戰，讓粉絲紛紛大讚他是神人，甚至有人說他是帶來希望的英雄，但其實霍諾德過去也曾這項危險運動受傷。
2016年夏天，霍諾德帶著桑妮及其家人一同攀岩時，因誤判垂降高度，導致60公尺的繩索長度不足，加上當時負責操控確保器（belay device）的桑妮未察覺繩端沒打結，讓繩索直接滑出確保器；霍諾德隨即從約10公尺（約3、4層樓）高處重摔落地，側身撞擊地面受了重傷。
霍諾德脊椎壓迫性骨折 差點要與桑妮分手
這是霍諾德攀岩生涯發生過最嚴重的受傷事故，他脊椎壓迫性骨折，差點無法繼續激烈運動。霍諾德事後在紀錄片《Free Solo》（徒手攀岩）中坦言，自己當時一度想跟桑妮分手，但霍諾德內心也清楚知道這不是桑妮一個人的錯，因此他最終還是與桑妮和好；兩人更在2019年12月25日聖誕夜當晚宣布訂婚，並於隔年9月結婚。
霍諾德選擇結婚 與愛妻育有2女
進入婚姻的霍諾德也決定為了桑妮定下來，不再開著自己的麵包車到處漂泊，而是和桑妮定居在拉斯維加斯，兩人如今育有2個寶貝女兒。霍諾德今日完成攻頂後，也立刻跟女兒們視訊，同時還在鏡頭前激動擁抱桑妮，送上甜蜜一吻，可見兩人一起走過風雨，感情更加穩定。
資料來源：Climbing House、Netflix IG
資料來源：Climbing House、Netflix IG