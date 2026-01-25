我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 18：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克 ▲擁有161公里火球的文東珠，是韓職KBO近年最受矚目的新生代先發投手，甚至韓國徐若熙稱號。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.16）



第6屆WBC世界棒球經典賽C組賽事3月5日開打，中華隊將於東京巨蛋迎接連打4天賽程，最終戰交手主要勁敵韓國。對於韓國而言，中華隊同樣也是晉級路上最難纏對手，有鑑於比中華隊更硬的賽程，韓媒相傳「棄日抓台」，透過避開「大魔王」日本，將投手戰力押注在對中華隊一戰，本土韓職3大王牌元兌仁、孫周永與文東珠，可能都是對中華隊可能先發投手。攤開中華隊、韓國賽程，中華隊從3月5日開幕戰打澳洲後，連打4天，考驗投手安排，韓國方面，同樣3月5日就得出賽，為晚場面對捷克，但隔日獲得1天休息，接著連打3天。兩隊都有晚接午的賽程，但韓國為7日晚場對日本，隔（8）日午場面對中華隊，等於得在14小時之間連戰台、日兩大強敵，賽程堪稱地獄級。因而韓媒傳出「棄日抓台」戰術，前一戰打日本盡量保留主要投手戰力，於隔日中午交手中華隊時傾巢而出。韓國投打戰力與星度都有差距，相比打線有2位MLB球星李政厚與金慧成坐鎮，還有韓裔球星參戰，先發戰力得仰賴本土職棒KBO球星，但韓職近年來鮮少出現過去如柳賢振、金廣鉉等主宰級王牌，繳出穩定成績的元兌仁、孫周永與文東珠、甚至台灣球迷熟悉的郭彬，都將是韓國面對日本、中華隊可能的先發人選。韓國今年防禦率最低本土投手是33歲的LG雙子王牌任燦圭（3.03），但目前仍無他表態參戰經典賽相關消息，而去年再度拿下12勝4敗、連2年雙位數勝投、防禦率3.24的三星獅王牌元兌仁，也有可能保留到對中華隊一戰才出賽。相比先發戰力，韓國後援防線更齊全，終結者確定由MLB聖路易紅雀隊主力牛棚「火球男」歐布萊恩（Riley O’Brien）扛下，他去年大聯盟後援登板42場、主投48局僅被敲出33支安打，防禦率2.06，另外本土救援王朴英賢、金書賢，整季30次救援、防禦率僅1.60的趙丙炫都有望擔任主力牛棚。對於中華隊、韓國而言，交手日本都不好過關，因而想晉級，預賽正面交手成為最關鍵一戰，相比中華隊連4天、最終戰迎接台韓大賽狀況相比，韓國面臨14小時連打日本、中華隊，此兩戰投手安排上，更需要步步為營。