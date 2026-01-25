第6屆WBC世界棒球經典賽C組賽事3月5日開打，中華隊將於東京巨蛋迎接連打4天賽程，最終戰交手主要勁敵韓國。對於韓國而言，中華隊同樣也是晉級路上最難纏對手，有鑑於比中華隊更硬的賽程，韓媒相傳「棄日抓台」，透過避開「大魔王」日本，將投手戰力押注在對中華隊一戰，本土韓職3大王牌元兌仁、孫周永與文東珠，可能都是對中華隊可能先發投手。
中華隊、韓國賽程比一比 韓國迎接地獄晚接午
攤開中華隊、韓國賽程，中華隊從3月5日開幕戰打澳洲後，連打4天，考驗投手安排，韓國方面，同樣3月5日就得出賽，為晚場面對捷克，但隔日獲得1天休息，接著連打3天。
兩隊都有晚接午的賽程，但韓國為7日晚場對日本，隔（8）日午場面對中華隊，等於得在14小時之間連戰台、日兩大強敵，賽程堪稱地獄級。因而韓媒傳出「棄日抓台」戰術，前一戰打日本盡量保留主要投手戰力，於隔日中午交手中華隊時傾巢而出。
投手輪值仰賴KBO眾位王牌 元兌仁等人都是台韓大戰先發人選
韓國投打戰力與星度都有差距，相比打線有2位MLB球星李政厚與金慧成坐鎮，還有韓裔球星參戰，先發戰力得仰賴本土職棒KBO球星，但韓職近年來鮮少出現過去如柳賢振、金廣鉉等主宰級王牌，繳出穩定成績的元兌仁、孫周永與文東珠、甚至台灣球迷熟悉的郭彬，都將是韓國面對日本、中華隊可能的先發人選。
韓國今年防禦率最低本土投手是33歲的LG雙子王牌任燦圭（3.03），但目前仍無他表態參戰經典賽相關消息，而去年再度拿下12勝4敗、連2年雙位數勝投、防禦率3.24的三星獅王牌元兌仁，也有可能保留到對中華隊一戰才出賽。
韓國後援防線齊全 MLB紅雀歐布萊恩扛終結者
相比先發戰力，韓國後援防線更齊全，終結者確定由MLB聖路易紅雀隊主力牛棚「火球男」歐布萊恩（Riley O’Brien）扛下，他去年大聯盟後援登板42場、主投48局僅被敲出33支安打，防禦率2.06，另外本土救援王朴英賢、金書賢，整季30次救援、防禦率僅1.60的趙丙炫都有望擔任主力牛棚。
對於中華隊、韓國而言，交手日本都不好過關，因而想晉級，預賽正面交手成為最關鍵一戰，相比中華隊連4天、最終戰迎接台韓大賽狀況相比，韓國面臨14小時連打日本、中華隊，此兩戰投手安排上，更需要步步為營。
中華隊、韓國賽程比一比：
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克
